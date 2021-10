Portoni da garage ancora più sicuri con il pacchetto antifurto RC2 di Wisniowski

Con il pacchetto antifurto RC2 Wisniowski offre un equipaggiamento antieffrazione per portoni da garage, per vivere in tranquillità ogni situazione domestica.

Specializzato nel campo della protezione passiva (porte blindate, cancelli e recinzioni) e attiva (sistemi domotici di controllo a distanza, serrature elettroniche etc etc), il produttore polacco di serramenti ha messo a punto un pacchetto di ultima generazione che rappresenta un plus di sicurezza domestica evoluto e una brutta sorpresa per i ladri.

Il componente principale del pachetto è il meccanismo di bloccaggio automatico con un sistema di chiavistelli rinforzati e protezione contro lo sbloccaggio del carrello. Insieme alla struttura stabile dell’intera porta del garage, rende impossibile l’accesso forzato. Quando si installa una porta del garage con il pacchetto RC2, è necessario un ingresso aggiuntivo al garage, poiché non è possibile sblocco dell’automazione dall’esterno.

Le porte da garage sezionali Wisniowski, dotate di pacchetto antieffrazione, dispongono di un certificato che le qualifica come porte antieffrazione con classe di resistenza RC2, secondo le rigorose linee guida stabilite dalla norma DIN / TS 18194: 2020.

La certificazione del prodotto è stata effettuata dall’istituto notificato IFT Rosenheim (Germania), uno dei centri di prova e certificazione per i serramenti più conosciuti e rispettati in Europa.

Il pacchetto RC2 è applicabile ai seguenti portoni sezionali di Wisniowski:

– UniPro SSp, UniPro SSt, SNP e N80

– UniTherm SSp e UniTherm SSt

– PRIME

Per garantire il massimo livello di sicurezza, la porta da garage con pacchetto antifurto non è disponibile per i modelli dotati di oblò, con finestrature, con pannelli in alluminio e porta pedonale, con griglia di ventilazione, con sistema di inclinazione del pannello superiore, veletta, serratura, bloccaggio automatico o angolari di fissaggio.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.wisniowski.it