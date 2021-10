La rivendita Fratelli Trotta di Finale Ligure compie 100 anni

La rivendita Fratelli Trotta a Finale Ligure (Savona) compie un secolo di storia. Socia fondatrice di Gruppo Made, l’attività commerciale rappresenta un punto di riferimento per l’intero mercato della distribuzione del savonese e di tutta la Liguria.

Dal nonno fondatore Angelo Trotta, la società si è poi sviluppata e ingrandita guidata con il padre degli attuali titolari, Giuseppe Trotta, passando nel 1960 da azienda produttrice di marmette e di manufatti in cemento a punto vendita di materiali edili, distributrice di piastrelle in ceramica, rivestimenti e materiali edili.

Oggi, oltre ai fratelli Trotta – Angelo, Luigi, Massimo e Mario – hanno iniziato a lavorare in azienda anche i nipoti Giovanni e Giuseppe, che rappresentano il futuro dell’azienda.

L’attuale sede di Via Calice, a Finale Ligure, è la terza dall’inizio dell’attività, ed è stata inaugurata nel 1972. Al suo interno, una sala mostra di 700 metri quadrati, e altrettanti sono destinati al brico.

«Vogliamo ampliare sempre più lo spazio espositivo e il libero servizio. Per la sala mostra, utilizzando anche i servizi e la consulenza del nostro Gruppo (ndr Made), andremo a creare specifici angoli di ambientazione, come per esempio un reparto dedicato alle cucine in muratura e un altro all’idromassaggio, per introdurre prodotti complementari all’edilizia che fino a oggi non rientravano nei nostri obiettivi: finestre, porte, elementi radianti, camini, stufe, termo sanitaria e complementi di arredo in genere», racconta uno dei titolari, Mario Trotta.

Una strategia dettata sia dalla voglia di investire nella propria attività, sia dall’incremento dei clienti privati, che rappresentano ormai il 40% del fatturato. L’azienda è entrata anche nel mercato del noleggio delle piccole attrezzature e nel settore professionale del colore, un altro comparto merceologico che sta dando grandi soddisfazioni e che impiega due tintometri, così da offrire il migliore servizio sia al privato che ai professionisti.

Il prossimo obiettivo? Arrivare a offrire un servizio completo per la casa: finiture, complementi d’arredo e tutta l’assistenza possibile per chi desidera ristrutturare la sua abitazione.