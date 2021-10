Isolmant IsolTile per l’isolamento acustico dei pavimenti in ceramica

Il lockdown ha acuito la consapevolezza che il comfort abitativo passa anche da un buon isolamento acustico. L’esigenza di avere ambienti salubri, confortevoli e versatili, dove poter contemporaneamente vivere e lavorare, ha comportato una maggiore attenzione alla casa e alla scelta dei materiali con cui è realizzata. Tra le finiture, la ceramica sta conoscendo un rinnovato successo, grazie alla sua praticità, facilità di pulizia e versatilità, e all’ampia possibilità di personalizzazione, caratteristiche che ne fanno una delle soluzioni più apprezzate, anche nelle applicazioni a pavimento.

Per un intervento di isolamento acustico a regola d’arte, soprattutto in caso di grandi lastre ceramiche con spessori sottili, è importante che la posa avvenga su sottofondi perfettamente planari, al fine di evitare la formazione di eventuali crepe o fessurazioni.

Per proteggere la pavimentazione e garantirne le prestazioni nel tempo, assicurando al contempo massimo comfort acustico e abitativo, Tecnasfalti-Isolmant propone IsolTile, un innovativo materassino versatile e completo, adatto sia per la posa incollata sia per quella sovrapposta di una nuova finitura ceramica sulla pavimentazione esistente.

In caso di posa incollata si utilizza la versione Classic e BV con barriera a vapore integrata, mentre nel secondo caso si predilige la versione AD con speciale strato adesivo nella parte inferiore del telo.

Desolidarizzante e armante, l’isolante anticalpestio IsolTile concentra in soli 2 millimetri di spessore tutta la tecnologia Isolmant per migliorare l’isolamento acustico ai rumori impattivi, con un incremento da 16 a 20 dB. Allo stesso tempo neutralizza la trasmissione di tensioni e gestisce la distribuzione del carico dalla piastrella al sottofondo.

Voc free, Isolmant IsolTile è inoltre facile da posare e può essere applicato direttamente anche sui sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia. Ideale anche per la posa di pavimentazioni in legno.