Illuminare il sottotetto senza rinunciare alla terrazza con Fakro DXW

Illuminare gli spazi interni senza rinunciare alla calpestabilità della terrazza soprastante: la finestra per tetti piatti DXW Fakro rappresenta la soluzione ideale per assicurare il massimo comfort e funzionalità sia nei locali indoor che in quelli outdoor.

Grazie alla struttura costruttiva rinforzata e all’ampia superficie vetrata, il modello DXW permette la completa vivibilità di terrazze e tetti piatti, assicurando allo stesso tempo il massimo apporto di luce naturale ai vani sottostanti.

Progettata perché sia possibile camminarci sopra in totale sicurezza, la finestra DXW Fakro presenta eccezionali valori di robustezza e resistenza meccanica. L’installazione di questo serramento, inoltre, avviene perfettamente in linea con il livello della copertura, per un pregevole effetto estetico generale.

Realizzati in PVC e riempiti con inserti di materiale termoisolante, i profili multicamera risultano altamente resistenti agli acidi e contraddistinti da un basso assorbimento di umidità, caratteristica che rende questo serramento installabile in qualsiasi tipologia di locale.

DXW è dotata di un doppio vetrocamera altamente performante nonché realizzato mediante un sofisticato sistema di incollaggio dei vetri (tre lastre di vetro accoppiato all’esterno 888.44 + 16 intercapedine + 4 temperato + 18 intercapedine + 66.2 accoppiato interno) ed è contraddistinta da un coefficiente di trasmittanza termica pari a 0,70W/m²K.

Proposta in otto dimensioni standard (nei limiti da 60×60 a 120×120), la finestra può essere valorizzata anche da alcuni accessori interni su richiesta.