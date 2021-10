Gruppi e Consorzi – Edilcom: gamma più ampia contro i rincari

Gruppo Edilcom punta ad ampliare la gamma di prodotti per fronteggiare le difficoltà attuali inerenti la carenza di materie prime e il rincaro dei prezzi. Con un occhio sempre attento alla trasparenza, all’assistenza e al sostegno verso i propri soci.

Intervista a Luca Passini, presidente Gruppo Edilcom

Come è andato il vostro consorzio nel 2020 in termini di fatturato?

Come l’anno precedente.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari che hanno interessato il vostro gruppo?

Sì, abbiamo registrato l’apertura di un nuovo punto vendita da parte della rivendita Centro Edile Franciacorta a Zanica (Bergamo).

Nel corso del 2020 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

No.

La pandemia ha impattato sulla vostra organizzazione?

Abbiamo avuto diversi mesi a ranghi ridotti causa quarantene e malattia, per cui abbiamo dovuto assumere personale per sopperire a queste mancanze.

Come sta andando il 2021 e quali sono le vostre aspettative a fine anno?

Le prospettive sono molto buone.

Qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati per quest’anno?

L’aggregazione di nuovi soci e aumentare fatturato.

Avete in programma nuovi progetti e/o investimenti a breve-medio termine?

No.

Un tema di forte attualità è la carenza delle materie prime e il rincaro dei prezzi: come state affrontando questa situazione a livello di consorzio?

Ampliando la gamma.

Un altro tema caldo sono i bonus fiscali e il superbonus 110%: il vostro network come si è attrezzato nei confronti degli associati?

Non ci sarebbero ragioni, perché ogni consociato gestisce i propri clienti.

La pandemia ha dato ancora maggiore impulso all’ecommerce: siete organizzati in questo senso?

Non facciamo e-commerce.

Rispetto allo scorso anno quali sono i tre settori merceologici che stanno crescendo di più e quali i tre in calo?

Chimica ed edilizia sono in crescita, l’acciaio inox per la fumisteria in calo.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Per la trasparenza, l’assistenza e il sostegno al socio.

Dal punto di vista dei servizi agli associati, quali sono i vostri principali punti di forza?

La capacità di spuntare condizioni di acquisto che ci permettono di battagliare

con gruppi più grandi del nostro.

Quali iniziative di marketing e/o comunicazione avete messo in atto per il 2021?

Abbiamo implementato diverse attività di co-marketing con parecchi fornitori convenzionati.

A livello di formazione, avete sfruttato gli strumenti digitali per attività di aggiornamento agli associati?

Sì.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

50 ore.

Quali sono i corsi che riscuotono più interesse?

I corsi organizzati con aziende partner di marketing e comunicazione al cliente.