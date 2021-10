Fakro: nuovo lucernario PWP con profili in PVC rinforzato

Fakro amplia oggi la propria gamma con il nuovo lucernario PWP con profili in PVC rinforzato. Il nuovo modello non solo costituisce un’agevole punto di uscita sul tetto, ma garantisce la massima illuminazione senza temere le elevate concentrazioni di umidità negli ambienti interni.

Progettato dal team di ingegneri del Centro di Ricerca FAKRO, il nuovo serramento PWP presenta un’apertura laterale a 90 gradi reversibile, installabile sia verso destra che verso sinistra, facilitata dalla presenza di un pistone a gas montato nella parte superiore della finestra che la mantiene in posizione stabile e ne impedisce la chiusura accidentale.

La maniglia, posizionata a metà altezza dell’anta, consente sia l’apertura completa del serramento che quella parziale per permettere la micro-ventilazione della stanza.

Questo modello è disponibile in dieci formati standard fino a 94×118 cm: le dimensioni più ampie, oltre a massimizzare l’illuminazione del vano, consentono un’uscita sul tetto ancora più agevole.

La peculiare struttura, caratterizzata da profili multicamera in PVC rinforzati internamente con anime in acciaio zincato, rende il lucernario PWP particolarmente duraturo e resistente sia all’umidità presente nei vani interni che alla corrosione, risultando ideale per l’installazione in qualsiasi ambiente riscaldato.

La costruzione della finestra, inoltre, garantisce ottimi parametri termoisolanti: dotata di vetrocamera 4H-16-4T, presenta infatti un valore di trasmittanza termica Uw pari a 1,3 W/m2K quando installata con raccordo EHN-AT Thermo.

Progettato per tetti con pendenza da 15 a 55 gradi, il modello PWP può essere arricchito da una vasta gamma di accessori, sia interni che esterni.