Facciate esterne protette da sporco e muffe con la linea Scudosil di San Marco

Esposte quotidianamente agli agenti atmosferici, a sollecitazioni esterne o al naturale degrado, le facciate esterne degli edifici devono essere trattate con soluzioni specifiche, in grado di soddisfare esigenze estetiche e di comfort, oltre che di prevenirne il deterioramento.

San Marco ha messo a punto una speciale formulazione contro l’inquinamento e le minacce del degrado biologico: si tratta di Scudosil, la linea a base di copolimeri silossanici, formulati con la speciale tecnologia CleanMax, che contrasta l’assorbimento dello sporco e permette all’acqua piovana di rimuoverlo dalle facciate esterne. È indicata per sistemi di risanamento deumidificanti, rivestimenti termici a cappotto, nelle riqualificazioni e restauro di tutti gli edifici, anche quelli di interesse architettonico.

Capace di conferire alle superfici un’elevata idrorepellenza, un’ottima traspirabilità e un’efficace resistenza alle muffe e alle alghe, la linea Scudosil comprende un rivestimento murale a base di polimeri silossanici modificati pronto all’uso, Scudosil Intonachino KP, disponibile con grana 1,2 o 1,5.

Con la stessa tecnologia CleanMax è stato formulato anche Scudosil Riempitivo: versatile e adatto a superfici di vario genere, questa pittura murale è specifica per la protezione e decorazione delle facciate e per il completamento di cicli protettivi per intonaci di tipo diffusivo o deumidificante all’esterno.

Completa la gamma Scudosil Primer, l’ultimo fissativo idrodiluibile coprente ad alta penetrazione a base di resine acriliche e copolimeri silossanici: idoneo per l’impregnazione ed il consolidamento, non altera la traspirabilità del supporto.

Per ottenere un lavoro ottimale sia dal punto di vista funzionale sia da quello estetico, è necessario preparare in maniera ottimale le superfici, rispettando le indicazioni specifiche per i diversi supporti, prima di procedere all’applicazione dei diversi prodotti.

Il nuovo fissativo murale, il rivestimento e la pittura della gamma Scudosil sono tinteggiabili nell’ampio ventaglio di colori realizzabili con il Sistema Tintometrico Marcromie, garantendo un’ottima copertura e una elevata resistenza della tinta nel tempo.