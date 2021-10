Dierre Sentry-Evo, l’evoluzione della porta blindata

Dierre presenta la nuova porta blindata Sentry-Evo che abbina la massima resistenza alle effrazioni al massimo isolamento da freddo e rumori.

La struttura dell’anta è un monoblocco con doppia lamiera in acciaio zincato a caldo per mettere al riparo la porta anche dalla corrosione, a tutte le latitudini. Uno speciale sandwich termoisolante brevettato da Dierre raggiunge una trasmittanza termica di serie di 1,3 W /m2K per arrivare fino a 0,9 W/m2K.

Massima protezione anche dai rumori con un isolamento acustico che parte da 40 dB: un valore a cui concorre la soglia mobile automatica, disponibile in una versione speciale che permette di raggiungere fino a 42 dB.

Guarnizioni magnetiche corrono lungo il perimetro dell’anta, migliorando la fluidità di tutte le operazioni di chiusura e apertura.

Tra le soluzioni per aumentare la sicurezza il limitatore di apertura Open View, evoluzione della vecchia catenella, completamente riprogettata dai tecnici Dierre per essere ancora più resistente e allo stesso tempo invisibile agli occhi. I rostri Shild e i deviatori Hook hanno invece il compito di ancorare perfettamente anta e telaio per impedire ogni tentativo di “strappo”.

Infine l’evoluzione della serratura con il cilindro desmodromico New Power integra diverse soluzioni contro i più diffusi tentativi di effrazione e utilizza al posto dei classici pistoncini un efficace sistema di lamelle laterali. Quando viene utilizzata una chiave non originale Sentry-Evo si blocca. Tre le diverse configurazioni disponibili: con uno o due cilindri di sicurezza indipendenti oppure con un cilindro di sicurezza e uno di servizio dalle chiavi diverse.

Sentry Evo può essere rivestita con pannelli abbinabili alle porte interne in molte varianti colore oltre ai classici tanganika e mogano. Di serie bianco e grigio con telaio e carenatura testa di moro, bianco, grigio argento e grigio Dierre. Telaio e carenatura possono essere abbinati con maniglieria disponibile in bronzo e argento.