Diasen leader in impresa e sostenibilità

Recuperare il sughero eccedente nella produzione di tappi ed impiegarlo in edilizia, azzerando ogni spreco. È il modello di economia circolare costruito da Diasen, con sede a Sassoferrato (Ancona), insignita del premio “Leadership in impresa e sostenibilità” promosso da Green Building Council Italia (GBC Italia) nell’ambito dell’evento preparatorio alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Diasen utilizza sughero per produrre biomalte e pitture naturali con zero sprechi. Il sughero utilizzato proviene dalle sugherete della Sardegna e risulta in eccesso nella produzione di tappi per l’imbottigliamento del vino. Ogni ulteriore residuo del processo di lavorazione viene impiegato in altre realizzazioni, come nei terreni adibiti ad attività equestri, che richiedono un sottofondo compatto e privo di umidità.

L’uso del sughero, combinato con altri materiali naturale ad elevata porosità, permette di sfruttare al meglio le capacità isolanti e traspiranti dell’aria inglobata per produrre soluzioni sostenibili, ecologiche e naturali, che comprendono isolanti termici, acustici e deumidificanti, ma anche prodotti decorativi e rivestimenti protettivi.

«Essere premiati da GBC Italia come azienda leader nella sostenibilità è un grande onore, oltre che una grande responsabilità che ci stimola a proseguire e a moltiplicare l’impegno di Diasen per un’economia green e un’edilizia capace di cogliere le sfide del futuro», commenta Diego Mingarelli, amministratore delegato di Diasen, presente con strutture commerciali anche in Francia (Sablet), Portogallo (Évora), Serbia (Belgrado), Stati Uniti (Newnan), Asia (Singapore), Emirati Arabi (Sharjah)..

Il Premio “Leadership in Impresa e Sostenibilità” di GBC Italia è assegnato alle imprese che hanno fatto della sostenibilità un elemento centrale del proprio modello di business e che stanno contribuendo attivamente al cambiamento.