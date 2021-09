Un mondo tropicale per Musa, la nuova carta da parati di Ambientha

Ambientha presenta la carta da parati Musa, disegnata da Simona Sabatelli, fondatrice e designer di Pawooo | Design for Kids, brand di design ecologico dedicato ai bambini.

Disponibile in tre fantasie (Fantasy, Rainfall e Tropical), le carte da parati Musa donano profondità all’ambiente, l’ideale per creare angoli di casa accattivanti e suggestivi o per avvolgere i più piccoli nella bellezza dell’Amazzonia.

Il design new modern rende lo sfondo protagonista, eccellente per essere combinato a scelte d’arredo dalle linee morbide realizzate in legno. La carta da parati Musa è disponibile in formato fino a 960 x 320 cm e in diverse finiture.