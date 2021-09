Thermologika di Vortice, la lampada a infrarossi per riscaldare spazi aperti

Vortice presenta Thermologika Soleil System per riscaldare spazi aperti, terrazze e verande quando le temperature si abbassano. Perfetta per locali pubblici, ma anche nel residenziale, utilizza una tecnologia basata sull’impiego di una lampada a raggi infrarossi che, come i raggi del sole, agisce direttamente sui corpi, riscaldandoli, senza dispersione di calore e senza alcuna combustione.

Thermologika Soleil System è equipaggiata di bulbo alogeno di elevata efficacia (il 92% della potenza termica è raggiunto già dopo 1 secondo dall’accensione), è a lunga durata (5.000 ore) e a bassa intensità luminosa (“Ultra Low Glare“) per non disturbare le persone intorno. Robusta ma leggera, la lampada dispone di un elevato livello di protezione dall’acqua, risultando dunque sicura anche in caso di intensa pioggia.

Grazie ad appositi kit, la lampada può essere fissata a parete o a soffitto, in posizione orizzontale o verticale, oppure, in assenza di muri di appoggio, su un supporto a palo (Palogiko). Il palo può anche essere completato da un tavolino con foro centrale e da un poggiapiedi alla base, ideale per stand o bar all’aperto.

Le lampade possono essere anche inserite in una struttura a gazebo: i Gazebologiko System sono una struttura modulare a pianta quadrangolare o triangolare in lega leggera, pensati per sostenere una o più lampade. I gazebo possono essere chiusi in alto da un telo con scarico dell’acqua piovana e ogni palo può essere dotato di tavolino e poggiapiedi. Inoltre, in estate, c’è anche la possibilità di aggiungere un sistema di nebulizzazione per rinfrescare l’ambiente.