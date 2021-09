Speciale Laterizi: correzione dei ponti termici con Normablok Più Cam

Per il 2021 si prevede un aumento delle ristrutturazioni di edifici a uso residenziale, anche grazie agli incentivi statali come il superbonus. Oltre a personalizzare e rendere più moderni gli edifici, riqualificando le proprie abitazioni i cittadini possono godere di importanti benefici in termini di efficienza energetica e termica, miglioramento del comfort acustico, incremento delle prestazioni di sicurezza sismica e resistenza al fuoco.

Un pacchetto di vantaggi assicurato se si sceglie di ristrutturare affidandosi a soluzioni in laterizio ad alte prestazioni, come quelle messe a punto da Fornaci Laterizi Danesi con il sistema Normablok Più Cam.

Normablok Più Cam è la linea di blocchi isolanti in laterizio studiata per rispondere ai requisiti necessari per l’ottenimento del superbonus 110%. Certificati secondo lo schema ReMade in Italy, primo ente accreditato in Italia e in Europa per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un prodotto, i blocchi Normablok Più Cam sono in grado di garantire prestazioni migliorate, grazie all’integrazione con il polistirene additivato di grafite Neopor di Basf.

Adatti alle diverse zone sismiche, sono ideali per la realizzazione di murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e, con la linea Normablok Più Cam Ponti Termici, anche alla correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

Normablok Più Cam Ponti Termici è una linea completa di blocchi forati e tramezze ad alte prestazioni termiche, concepiti per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi, ideali anche nelle ristrutturazioni, in particolare per la realizzazione di contropareti interne con un ottimo isolamento termico.

L’utilizzo di questa soluzione, per la costruzione di pareti interne addossate alle murature esistenti, consente di ottenere un buon coefficiente di isolamento termico ed evitare la formazione di muffe, anche senza la posa del cappotto termico.

Una soluzione molto utile nei casi in cui non sia possibile isolare intervenendo dall’esterno, come nei singoli appartamenti all’interno di un edificio pluripiano o in edifici ubicati nei centri storici. Le tramezze sono disponibili negli spessori 8, 10 e 12 centimetri, mentre i forati negli spessori 8 e 12 centimetri.

Utilizzare i sistemi di tramezze e blocchi Normablok Più Cam Ponti Termici significa anche assicurare un’elevata velocità e facilità di esecuzione offrendo, al contempo, massimo ordine e pulizia della struttura realizzata e del cantiere.