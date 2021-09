Orlandi Edilizia sceglie Gruppo BigMat

Per affrontare le nuove sfide del mercato, Orlandi Edilizia di Subiaco (Roma) aderisce a BigMat, il Gruppo di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare.

Nata nel 2011 in seguito alla scissione in due diversi rami della storica azienda Orlandi Virginio e figli attiva dal 1925, Orlandi Edilizia rappresenta un importante punto di riferimento per artigiani e imprese della zona con i suoi 9.000 metri quadrati dedicati al mondo dell’edilizia, di cui 3.000 mq coperti.

Alla sua quarta generazione, la rivendita è guidata da Gianluca Orlandi e dal figlio Piergiorgio, ed è specializzata soprattutto nell’edilizia pesante, con soluzioni tradizionali e prodotti innovativi al passo con l’evoluzione del settore e delle nuove tecnologie, con un’intera area dedicata alle costruzioni a secco e una agli isolanti.

«Oggi il cliente ha in tasca, a portata di click, un reale metro di paragone per confrontare le varie rivendite edili, è abituato a determinati servizi, prezzi e disponibilità di materiale in magazzino. Anche la piccola rivendita di prossimità si trova spesso a doversi misurare con gli standard della GDO e dei grandi multipoint. Per i distributori edili indipendenti è quindi fondamentale fare squadra per affrontare i continui cambiamenti del mercato. Uno dei tanti punti di forza di un brand solido come BigMat è infatti la continua collaborazione tra i Soci del Gruppo, un confronto che dà stimoli e spunti per crescere e migliorarsi», racconta Piergiorgio Orlandi.

Oltre ai materiali, BigMat Orlandi Edilizia vanta know-how e servizi come assistenza e consulenza pre e post-vendita, sopralluogo e consegna in cantiere.