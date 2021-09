Nuovo sito e partnership chiave per Assovernici

Assovernici, l’Associazione dei principali produttori italiani di vernici per edilizia e industria, lancia un nuovo sito, rinnovato nella struttura, nella grafica e nei contenuti.

La nuova piattaforma che consente di rimanere costantemente informati sui temi prioritari del mondo vernici e che raccoglie dati di mercato, aggiornamenti normativi e tecnici. Inoltre saranno a breve a disposizione due nuovi manuali dedicati al mondo dell’edilizia e dell’industria, frutto del lavoro di analisi e condivisione dei tecnici delle aziende associate.

«Mettiamo a disposizione di tutti una piattaforma capace di rispondere al generale gap informativo che ancora domina nel mondo vernici per l’edilizia e per l’industria», spiega Massimiliano Bianchi, presidente di Assovernici, al lavoro anche con un’importante attività di networking con organismi accreditati a livello italiano ed europeo. «Una scelta che risponde all’obiettivo strategico di posizionarci come riferimento autorevole nel nostro campo. Parallelamente, puntiamo allo sviluppo e alla condivisione di valori etici e di scelte di comunicazione trasparenti e corrette, indispensabili per la comprensione e valorizzazione del ruolo socio-economico del nostro settore».

Per potenziare la comunicazione digitale, nello specifico, è stata di recente siglata una collaborazione con l’Università di Comunicazione e Lingue IULM.

La partnership fa parte di una strategia di costruzione e consolidamento di collaborazioni esterne, come quella con Cerved che garantisce un panel di rilevazioni statistiche mensili e trimestrali indispensabili per intercettare le tendenze dei mercati, e quelle con Normachem e Flashpoint tese a fornire alle aziende una newsletter di aggiornamento normativo e servizi di consulenza per rispondere agli obblighi derivanti dal quadro normativo sempre più complesso.

Inoltre, grazie all’appartenenza al CEPE, che rappresenta, a livello europeo, l’industria dei produttori di pitture, vernici e inchiostri, e al dialogo con altre associazioni europee, Assovernici si inserisce in un circuito virtuoso di comunicazione, che arricchisce anche le attività di relazioni istituzionali intraprese dall’Associazione nel corso del 2021.