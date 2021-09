Navello adotta il sensore mtronic di Maico per la sicurezza di porte e finestre

In un furto su tre i ladri entrano semplicemente da una finestra lasciata aperta. Per aumentare la sicurezza, la storica azienda di finestre in legno Navello presenta il sistema di protezione integrato mTronic che monitora i serramenti, verificando in tempo reale la chiusura.

I sensori wireless mTronic, prodotti in Italia da Maico, si installano anche su porte e finestre Navello già montate e sono totalmente invisibili perché collocati nel punto di battuta del serramento.

Una soluzione semplice ma efficace che unisce sicurezza e risparmio energetico: i sensori possono infatti essere collegati ai più diffusi impianti domotici, e perfino al termostato di casa per bloccare riscaldamento e raffrescamento quando le finestre sono aperte.