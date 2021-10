Mapei tra gli Italy’s Best Employers 2022

Stilata dalla piattaforma digitale Statista, la classifica delle 400 aziende top dove lavorare in Italia promuove Mapei, per il secondo anno consecutivo, come miglior datore di lavoro nella categoria Produzione e Trasformazione di Materiali di Fabbricazione e da Costruzione.

«Questo risultato conferma l’attenzione di Mapei verso i suoi dipendenti e l’impegno costante verso la loro crescita professionale, in accordo con le potenzialità di ciascuno e nel rispetto del valori aziendali, anche nelle nuove configurazioni post-pandemia», afferma Marco Ceraico, direttore risorse umane Mapei Italia.

La classifica è il risultato di un sondaggio anonimo, condotto su 22.500 lavoratori dipendenti di oltre 3.000 aziende, chiamati a esprimere online, in modo diretto, la propria opinione sul proprio datore di lavoro, presente o passato.