Knauf Italia pubblica il primo bilancio di sostenibilità

Knauf, multinazionale specializzata in soluzioni e sistemi per l’edilizia, rilascia il suo primo Bilancio di Sostenibilità in cui rendiconta le proprie performance in ambito ESG (ambientale, sociale e di governance) realizzate nel triennio 2018-2019-2020.

«Sostenibilità significa crescere creando cambiamenti positivi il cui impatto si riflette su persone, ambiente e imprese; Knauf si impegna quindi a portare benessere alla società attraverso le sue soluzioni sostenibili per l’edilizia a secco, importanti anche per studi di progettazione e imprese che adottandole dimostrano la propria sostenibilità e attenzione al mondo che li circonda», sottolinea Damiano Spagnuolo, marketing & product manager di Knauf Italia.

Il Bilancio di Sostenibilità di Knauf Italia si sviluppa in cinque macro aree:

– profilo organizzativo: il Bilancio illustra la vision, la mission, i valori fondamentali e la storia di Gruppo Knauf, che comprende 250 siti produttivi in più di 90 paesi, con 35.000 dipendenti e 10 miliardi di euro di fatturato nel 2019. Il Bilancio si focalizza poi su Knauf Italia, sul suo core business e sulle sue performance.

– analisi di materialità: frutto dell’elaborazione dell’indagine condotta da Knauf Italia, nella quale vengono approfonditi i profili dei principali stakeholder e le rispettive attese informative, classifica i temi che hanno riscontrato maggior interesse per poi illustrare i criteri di rilevanza in base ai quali selezionato quelli da approfondire.

– business e governance: Knauf sviluppa i temi inerenti al dialogo collaborativo con i clienti, alla digitalizzazione, alla promozione dell’innovazione, e alla sicurezza. In questo contesto vengono esaminate e illustrate le attività di formazione dedicate al canale e ai professionisti, lo sviluppo di nuove forme di interazione basate sul digitale e i processi di ideazione, studio e lancio di nuovi prodotti, sempre più orientati alle prestazioni sostenibili, frutto di un modello organizzativo/collaborativo il contesto esterno denominato “Innovation Honeycomb”.

– economia circolare: Knauf presenta le attività in tema di economia circolare, biodiversità, gestione efficiente dell’energia e dell’acqua, illustrando i risultati conseguiti in tema di riduzione e riutilizzo degli scarti dei processi, la riqualificazione delle aree di cava con il ripristino dell’ambiente naturale preesistente, l’efficientamento energetico degli impianti e la gestione intelligente delle risorse idriche grazie all’utilizzo esclusivo e controllato di falde acquifere.

– temi sociali: l’azienda illustra le iniziative ordinarie e straordinarie in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui quelle messe in campo in seguito dell’emergenza Covid. Fanno parte di questa sezione anche gli approfondimenti sulla formazione dei lavoratori e sullo sviluppo/attrazione del talento, le pratiche di anticorruzione e trasparenza con il Codice Etico e il Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), e quelle per l’integrità delle risorse.

Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità, Knauf ha seguito i Global Sustainability Standards definiti dal Global Reporting Initiative (GRI) e ha fatto riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per l’integrazione dei Sustainable Development Goals (SDGs), inquadrando le sue attività e il proprio impegno nel contesto del più ampio sforzo generale verso la sostenibilità.

Consapevole che nessuno può fare economia circolare da solo, Knauf ha scelto di perseguire la sostenibilità attraverso la direttrice della collaborazione, che porta a studiare e sviluppare attività con i partner di filiera, e attraverso l’evoluzione e lo sviluppo di prodotti e soluzioni sempre più sostenibili.

Knauf inoltre lanciato una piattaforma web dedicata alla sostenibilità, liberamente accessibile e nella quale ciascuno può facilmente e velocemente trovare ed estrarre i dati sintetici desiderati.