Illuminazione anche nei vani più difficili con il lucernario tubolare SRD Fakro

Il nuovo lucernario SRD Fakro con la sua cupola in policarbonato e tubo riflettente rigido permette l’accesso della luce naturale anche nei locali dove non è possibile installare finestre verticali o da tetto.

Adatto all’installazione su tetti con pendenza da 15 a 60 gradi, il nuovo modello è composto da un tubo rigido in alluminio rivestito da uno strato d’argento con un potere riflettente elevatissimo, pari al 98%.

La particolare costruzione del condotto tubolare, disponibile in diametri da 250, 350 e 550 cm con una lunghezza complessiva massima di 210 cm, garantisce la trasmissione di una grande quantità di luce all’interno, rendendo questo modello ideale anche per l’installazione in edifici in cui l’illuminazione deve percorre grandi distanze (ad esempio 10-12 metri).

L’elemento di copertura si compone di un telaio realizzato in legno di pino impregnato sottovuoto, collegato ad un raccordo di tenuta in alluminio, e di una cupola in policarbonato dello spessore di 3mm, resistente alle radiazioni UV. All’interno invece viene posizionata una cornice a soffitto con diffusore di luce prismatico in materiale plastico, di colore bianco.

Per modificare la curvatura del tubo e permettere l’installazione del lucernario SRD anche in presenza di ostacoli, Fakro ha studiato il gomito SRK, un accessorio opzionale che consente di regolare l’angolo di inclinazione del condotto da 0 a 60 gradi.