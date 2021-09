Goccia50, il nuovo sistema scorrevole per docce Logli Massimo Saint-Gobain

Logli Massimo Saint-Gobain progetta e sviluppa accessori per il vetro, dai parapetti ai sistemi per porte scorrevoli, dalle cerniere alle serrature, pensiline e sistemi di ancoraggio e sostegno del vetro anche con tecnologia UV di ultima generazione.

Tra le novità messe a punto dall’azienda c’è Goccia50, il nuovo sistema scorrevole per docce, adatto ad ogni esigenza.

Disponibile in cinque configurazioni disponibili, studiate per ogni ambiente, Goccia50 può essere installato con o senza profilo per vetro fisso:

– la Linea U, dal design semplice e moderno, prevede l’installazione dei vetri fissi in un profilo di alluminio che funge anche da diga

– la Linea S i vetri fissi sono sigillati alle superfici di appoggio, per una finitura elegante e dalla massima trasparenza.

La distanza minima tra vetri fissi e mobili, con guida a terra a sgancio rapido, permette una pulizia più pratica e agevole.

Grazie a meccaniche di scorrimento di alta qualità, il sistema Goccia50 garantisce affidabilità e durabilità. Il doppio sistema ammortizzato softbreak, in apertura e chiusura, con corsa frenante, è pratico da montare, funzionale e affidabile nel tempo.