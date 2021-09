Fima Wellness: sistemi doccia per una nuova dimensione del benessere

Fima Wellness è il progetto di Fima Carlo Frattini per trasformare l’ambiente bagno in un’area di relax e cura del corpo, mettendo al centro l’esperienza sensoriale dell’acqua.

Il progetto si concretizza con una linea di sistemi doccia sapientemente progettata per un’esperienza di benessere che tocca i cinque sensi, e articolata in ispirazioni e proposte diverse tra cui scegliere, in base alla sensibilità personale e al proprio rituale di relax.

L’ambiente doccia diventa così una vera e propria spa coniugando funzionalità, eleganza formale ed elevata possibilità di personalizzazione.

Tra le proposte dal design essenziale i soffioni doccia Still e O3 che garantiscono un relax home made. Entrambi i modelli offrono un’ampia possibilità di customizzazione grazie all’abbinamento con più soffioni per creare composizioni doccia dal forte impatto estetico.

L’approfondito studio ergonomico e i tre aeratori orientabili singolarmente di Still consentono di vivere un’esperienza doccia avvolgente, assicurando un ridotto consumo idrico, di soli 8 litri di acqua al minuto.

Il soffione O3 gioca invece su tre differenti modalità di erogazione: Rain, che garantisce un ampio flusso di acqua, morbido e piacevole; Laminare, che trasforma la doccia in una vera coccola sensoriale grazie alla ridotta velocità del flusso e Cascata, studiato per offrire un massaggio energizzante e vigoroso.

Per un’esperienza immersiva e totalizzante Fima Carlo Frattini ha messo a punto Melograno, sistema di dieci sfere satinate in vetro soffiato che fluttuano all’interno dello spazio doccia. Le sfere sono collegate a un disco a soffitto dove sono collocati tre faretti che le illuminano. Suggestivi riflessi e giochi di luce e acqua prendono vita all’interno del cono di acqua, del diametro totale di circa un metro.

Cromoterapia, musica e il benefico effetto di differenti getti d’acqua si fondono nei sistemi Modular e Harmonia che trasformano l’ambiente bagno in una vera oasi di benessere.

Infine Switch rappresenta un sistema doccia ampio e completo che con un semplice gesto di comando, trasforma un’abitudine quotidiana in un piacevole momento di cura del corpo e della psiche.