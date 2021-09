Fila Instant Remover, il pulitore istantaneo per stucco cementizio fresco

Eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo per le sue soluzioni dedicate alla protezione e manutenzione delle superfici, Fila Solutions offre un’ampia gamma di prodotti per la cura e il trattamento dei materiali, dalla ceramica alla pietra, dal cotto al legno, dalla resina al cemento.

Proprio per agevolare il lavoro degli applicatori, che contestualmente alla posa devono garantire la pulizia della superfici, l’azienda ha brevettato Instant Remover, pulitore istantaneo pronto all’uso in grado di eliminare i residui di stucco cementizio fresco, anche additivato, su ceramica, gres porcellanato, mosaico vetroso e klinker.

Fila Instant Remover: pulitore istantaneo per stucco cementizio fresco

Instant Remover utilizza l’innovativa Tecnologia Rapid Dry di Fila: il prodotto non produce schiuma ed è applicabile contestualmente alla posa, in maniera veloce e senza risciacquo.

Nel caso di grandi lastre, consente di evitare l’effetto finestra nel dopo posa, eliminando i residui di stucco cementizio intorno ai bordi, ed è utilizzabile anche per la pulizia sul retro prima della messa in opera.

Ideale anche per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso, Instant Remover elimina i residui di stucco fresco, anche addittivato rispettando i materiali e le fughe e non rovina i profili e acciaio.

Grazie al flacone dal formato ultracompatto, che consente una massima ergonomia per un utilizzo continuativo, è estremamente maneggevole. Non emette fumi nocivi ed è utilizzabile in ambienti esterni e interni, sia su pavimenti sia su superfici verticali.

Instant Remover ha ottenuto il brevetto italiano ed estensione al brevetto europeo come formulato in primis e poi come sistema applicativo con risultato finale efficace e certificato.

Per residui di stucco epossidico fresco, Fila Solutions mette invece a disposizione Epoxy Pro, pulitore istantaneo che evita la formazione di aloni opacizzanti sulle superfici e, grazie alla sua consistenza viscosa, è utilizzabile anche in parete.

In caso di silicone fresco, l’azienda ha studiato Silicone Refiner, uno speciale spray lisciante per la finitura che facilita la sigillatura di superfici lisce, evitando la formazione di bolle d’aria. Tutti i prodotti sono stati sviluppati in stretta collaborazione con i posatori, che ne hanno testato l’efficacia prima dell’effettivo lancio sul mercato.