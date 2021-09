I «cattivi», i rivali, gli ingombranti concorrenti: qualsiasi sia la definizione che preferite per descrivere la Grande distribuzione specializzata in brico e fai-da-te, vi rimarrà sempre il dubbio che domani il loro business potrebbe essere quello che oggi è il vostro, quello delle rivendite edili. Insomma, le catene della Gdo sono, o non sono, una minaccia per i distributori di materiali?

Un indizio delle strategie e delle capacità di affrontare il mercato si trova nei loro bilanci, dal fatturato alla redditività per metro quadrato di spazio espositivo. E il nuovo numero di YouTrade offre ai propri lettori un dossier, corredato da utili tabelle, focalizzato sull’andamento dei maggiori gruppi della Gdo. Risultato: la pandemia ha frenato soprattutto i più grandi, ma non del tutto. È un articolo, insomma, che qualunque distributore deve leggere.

Sul nuovo numero della rivista leader nel mondo della distribuzione edile realizzata da Virginia Gambino Editore, inoltre, i lettori troveranno le anticipazioni che riguardano il prossimo Convegno YouTrade in programma a Villa Quaranta (Ospedaletto di Pescantina, Verona) il 14 ottobre, e che si svolgerà in presenza e in streaming. Temi, riflessioni e occasioni di formazione con i workshop previsti, sono riassunti sul periodico per agevolare l’iscrizione all’evento e programmare l’agenda per tempo.

Il nuovo numero di YouTrade, inoltre, ospita una raffica di argomenti interessanti: dall’andamento del mercato immobiliare a un’anteprima del Cersaie, con un’ampia rassegna dei nuovi prodotti presentati all’evento di Bologna, oppure un report sul recente Salone del Mobile. E, ancora, la rivista approfondisce un tema caldo, che purtroppo recentemente ha riempito le cronache: i sistemi antincendio, tra regole, materiali e soluzioni per costruire, abitare o lavorare in un edificio a prova di fiamme.

