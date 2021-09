Cisa Multitop Matic Exit: nuovo sistema per porte antipanico a un’anta

La linea Multitop Matic di Cisa, il brand di Allegion specializzato nel settore dei sistemi di chiusura e protezione, si arricchisce con il nuovo sistema Exit, studiato per le porte antipanico a un’anta, che unisce il vantaggio dell’apertura rapida in caso di emergenza a quello della chiusura automatica in sicurezza.

«Chi sceglie Cisa Multitop Matic Exit ottiene una doppia sicurezza con un’unica soluzione: da una parte la protezione dai tentativi di intrusione e dall’altra la certezza di un’uscita rapida in caso di pericolo. Per questo è la soluzione ideale per le uscite d’emergenza di edifici pubblici e commerciali e uffici con notevole affluenza di pubblico», spiega Chiara Angelucci, Locks Platform Leader di Cisa.

Come per tutti i modelli Matic, non serve la chiave per chiudere in sicurezza. Basta accostare l’anta sul montante fisso per ottenere la fuoriuscita automatica dei tre scrocchi e dei tre catenacci.

Grazie alla chiusura automatica, inoltre, non è più necessario chiudere manualmente le uscite di emergenza al termine della giornata. Un notevole risparmio di tempo e un guadagno in termini di sicurezza.

Anche quando la porta è chiusa in sicurezza, in caso di emergenza, il sistema Multitop Matic Exit garantisce sempre l’uscita immediata: per aprire la porta dall’interno basta semplicemente premere la barra del maniglione. Non è quindi più necessario aprire manualmente la porta a inizio giornata.

Porta antipanico anche in versione motorizzata

Così come per le soluzioni della famiglia Matic, è sempre possibile motorizzare la Multitop Matic Exit per aprire la porta da remoto anche quando è chiusa in sicurezza con sei punti di chiusura.

È sufficiente installare il Motore Cisa direttamente sul frontale e utilizzare la credenziale di apertura preferita tra citofono, tastiera, transponder, tessera e smartphone disponibili sul mercato.

Il sistema per porte antipanico Matic Exit è disponibile in diverse configurazioni:

– versione standard a tre punti di chiusura con Motore Cisa optional

– versione a testata corta con un solo punto di chiusura, con e senza motorizzazione di serie

Perché scegliere Multitop Matic Exit per le uscite antipanico?

Cisa Multitop Matic Exit è certificato per essere installata in porte sulle vie di fuga, ad esempio quelle che montano un maniglione antipanico, e rispetta i più severi requisiti delle norme EN 1125:2008 (dispositivi per uscite antipanico dotate di maniglione antipanico) ed EN 179:2008 (dispositivi per uscite di emergenza dotate di maniglia).

Non da ultimo, Exit è certificata Grado 7 Security secondo la norma europea EN 15685:19 (meccanica) ed EN 14846:08 (in caso di installazione del Motore Cisa), se si utilizzano le piastre di protezione per la serratura (senza piastre Grado 6).

1 di 5

Infine, ricapitoliamo gli altri vantaggi del sistema per porte antipanico Cisa Multitop Matic Exit:

– chiusura automatica in sicurezza senza bisogno della chiave;

– uscita sempre garantita anche quando la porta è chiusa in sicurezza;

– apertura da remoto anche quando la porta è chiusa in sicurezza in sei punti di chiusura;

– funzione fermo a giorno che consente di mantenere la porta sempre aperta a orari prestabiliti, in base al traffico di persone;

– segnali acustici per indicare l’avvenuta apertura e chiusura della porta.