Un mondo di soluzioni per l’ambiente bagno: le novità dalle aziende

Per un bagno moderno e attento alle nuove esigenze funzionali e di risparmio dei consumi d’acqua, ecco le più recenti soluzioni progettate dalle aziende per rendere la sala da bagno un ambiente di relax e comfort.

Eclisse con apertura scenografica

Grazie alla strombatura a 40 gradi, il telaio Eclisse 40 Collection presenta un’apertura scenografica che funge da cornice attorno alla porta. Una soluzione esteticamente suggestiva che si abbina anche all’ambiente bagno grazie alle speciali finiture bronzee, perfette per abbinarsi a qualsiasi tipologia di arredo, dalle soluzioni più classiche a quelle più moderne. Già vincitore nel 2020 del premio Red Dot nella categoria Product Design e finalista degli Archiproducts Design Award 2019, il telaio Eclisse 40 Collection si è aggiudicato di recente un altro importante riconoscimento nel mondo del design, con la selezione di Adi Design Index 2020.

Fir Italia come in una spa

Con i soffioni doccia multifunzione Fir Italia è possibile rivivere l’esperienza della spa anche nel bagno di casa, grazie alla cromoterapia con ben otto colori diversi e ai tre getti d’acqua (pioggia tropicale, cascata, ideale per massaggio cervicale, e nebulizzato). Tutti i soffioni funzionano a partire da 10 litri al minuto, soluzione che permette di tenere sotto controllo i consumi senza rinunciare alla piacevole sensazione di un getto vigoroso e rigenerante.

Un punto in più per Ritmonio

L’acciaio è una garanzia di qualità, che Ritmonio ha saputo tradurre in collezioni come Dot316, ampliata recentemente con la versione Dot316 Round, capace di sintetizzare funzionalità e design. Il prodotto prende il nome dal nobile acciaio Asi316 L in cui è realizzato, che determina una maggiore resistenza alla corrosione di agenti esterni. Atossico e completamente riciclabile, soddisfa i requisiti di igiene, sicurezza e consapevolezza ambientale del vivere contemporaneo. Dot316 e Dot316 Round sono disponibili nella finitura inox spazzolato e nelle declinazioni nero e champagne spazzolato.

Fiora, design in bagno

Sen è il nuovo concetto di mobile bagno di Fiora ideato dal designer Mario Ruiz. Un programma completo di soluzioni che si adattano a ogni spazio e giocano con i volumi, risolvendo ogni problematica di arredo. La collezione è caratterizzata dall’utilizzo di una struttura metallica, minimale e leggera, in contrappunto a volumi chiusi. La texturizzazione, in particolare la finitura di canali goffrati, conferisce alle superfici una ricca dimensione sensoriale. Il brand spagnolo ha di recente lanciato anche Kou, un innovativo piatto doccia dalla forma curva e dalla struttura rinforzata, che consente la massima personalizzazione in texture e colori.

Kaldewei Ming, il lavabo premiato

Il nuovo lavabo in acciaio smaltato Kaldewei Ming, premiato con l’iF Design Award 2021, si distingue per le sue linee eleganti, la grande profondità interna e il bordo delicato. I profili classici sono ispirati ai vasi cinesi Ming e sono realizzati in resistente acciaio smaltato, materiale 100% riciclabile. La superficie autopulente di serie rende il lavabo ancora più facile da pulire. Ming è disponibile in nero lava opaco, nero, bianco alpino lucido e bianco alpino opaco.

Nuovi piatti doccia Kinedo

I nuovi piatti doccia Linear Matt di Kinedo sono realizzati in un pregiato composito di minerali e resine che li rende particolarmente confortevoli al tatto, durevoli e resistenti. In più il nuovo sistema di scarico permette l’installazione della piletta sia contro il muro che contro il vetro, per la massima personalizzazione del box doccia e un risultato finale dal design moderno. I piatti doccia Linear sono disponibili in sei diverse colorazioni (bianco, grigio, antracite, panna, greige e nero) e hanno uno spessore di 2,6 centimetri.

L’evoluzione di Acquabella

Con i pannelli Acquabella rinnovare il bagno o progettarne uno da zero è ancora più semplice. Nati per rivestire le pareti in seguito alla sostituzione di vasche da bagno con piatti doccia, i pannelli si sono evoluti per offrire un’ampia gamma di modelli, dal modello standard, disponibile in otto texture, al minimale Decor con finitura naturale che riproduce il calore del legno, da Muretto Vintage e Loft con effetto mattoncino a vista all’accattivante finitura dal look concrete di Beton. Installabili senza alcun intervento di muratura, i pannelli possono essere facilmente tagliati su misura e applicati anche sulle piastrelle già esistenti.

Velis di Nobili, rubinetti resistenti

La rubinetteria da bagno Velis di Nobili è ancora più resistente e sicura grazie allo speciale trattamento antigraffio Pvd (Physical Vapor Deposition) sviluppato dall’azienda. Il trattamento, che prevede la creazione di un film protettivo attraverso un procedimento mediante arco catodico, è disponibile per le finiture Red Canyon, Nickel e Diamond Smoke. Il risultato è esteticamente eccellente, sia per la lucentezza omogenea delle superfici brillanti che per la compattezza vellutata di quelle satinate, e assicura una maggiore robustezza rispetto alla normale cromatura e l’inattaccabilità anche nei confronti dei più aggressivi prodotti per la pulizia anticalcare.

Solo nella doccia con Ponte Giulio

Per un bagno ospitale e inclusivo, Ponte Giulio è impegnata quotidianamente nella ricerca di soluzioni progettuali finalizzate all’accessibilità universale. Per esempio, le colonne doccia Solo, nate dallo sviluppo di maniglie di sicurezza, sono in grado di garantire una resistenza a trazione certificata 150 kg e prevedono una serie di ausili evoluti allacciati a un’adduzione idraulica per il trasporto dell’acqua. Sono in acciaio inossidabile e resistenti alla corrosione.

Niente vincoli con Sanifloor

Sanifloor Plus+ Tray consente di realizzare una pratica doccia, senza grandi operazioni di muratura, superando i vincoli degli scarichi. Composto da pompa, piatto doccia da 5,5 centimetri e piletta, il sistema funziona per aspirazione e non per caduta: l’acqua che entra nel sifone attiva automaticamente la pompa utilizzando il sistema di rilevamento wireless incorporato nello scarico, per poi venire aspirata ed evacuata nella condotta principale. Il piatto doccia è disponibile nelle versioni 80×80, 90×90, 100×80 e 120×80 centimetri.

Artelinea a tutta cromia

Il vetro di Artelinea, nella nuova collezione Fusion, disegnata dallo Studio Bizzarri, si caratterizza per una straordinaria varietà di grafiche e cromie. Il mobile contenitore permette di arredare qualunque tipo di sala da bagno, dalla più moderna alla più classica, e di essere abbinato a qualsiasi rivestimento e pavimento. Novità assoluta la composizione che prevede un top con lavabo integrato realizzato in Solid Surface che genera un originale incastro di volumi.

L’anta sagomata di Formalia

Scavolini presenta l’arredo bagno Formalia, disegnato da Vittore Niolu, dal design funzionale e contemporaneo. Segno distintivo è l’anta sagomata su cui è posizionata la maniglia in metallo, capace di creare un gioco di linee rigoroso e affascinante, riproposto anche nel Sistema Parete Status, struttura modulare a giorno che può essere posizionata come basamento, come elemento terminale oppure come divisorio all’interno dell’area bagno.

La ceramica è Extra

Nata dalla collaborazione tra lo studio di design Palomba Serafini Associati e Ideal Standard, la gamma Extra della collezione Atelier Collections si compone di lavabi in ceramica dalle linee essenziali e squadrate e bordi definiti. Coniugando una visione architettonica e scultorea, Extra trasmette una sensazione di ordine ed è adatto a spazi di ogni forma e dimensione. I lavabi sono disponibili con finitura bianco seta o lucida e in molteplici configurazioni, dal più piccolo largo 45 centimetri a quello doppio da 120 centimetri. Da ottobre 2021 la collezione si completa con mobili dedicati della collezione Conca, realizzabili in tutte le finiture di Atelier Collections.

Il Melograno che fa acqua

Fima Carlo Frattini e l’azienda di illuminazione Melogranoblu hanno messo a punto Melograno, soffione che unisce la forza dell’acqua alla potenza della luce. Dieci sfere satinate in vetro soffiato, dalla forma simile a gocce d’acqua, fluttuano sospese a diverse altezze all’interno dello spazio doccia, tramite tubi in silicone rivestiti da una maglia di acciaio. Ciascuna sfera al suo interno ospita un aeratore Mikado di Neoperl: insieme formano un cono di acqua di circa un metro di diametro. Sopra un disco a soffitto di 50 centimetri funge sia da elemento di erogazione dell’acqua sia di luce, tramite tre faretti a led a luce bianca.

All’Origin del minimalismo

Creata dal VitrA Design Studio, la collezione di arredo bagno e rubinetteria Origin è progettata all’insegna del minimalismo e della massima personalizzazione. L’ampia gamma di miscelatori, accessori, sistemi doccia e lavabo, caratterizzati da linee sottili, design elegante e una vasta scelta di finiture, consentono di caratterizzare qualsiasi ambiente bagno con un’armonia esclusiva. Oltre 200 prodotti, accuratamente progettati per soddisfare i gusti e le abitudini di ciascuno.

Soffio anche in oro

La serie di miscelatori Soffio di Gattoni Rubinetteria è ideale per personalizzare con stile l’ambiente bagno, grazie alle finiture galvaniche di forte impatto visivo e alle tonalità opache di tendenza. È possibile declinare il corpo in oro, oro rosa, rame lucido, dark nickel, nickel spazzolato, e in due finiture opache, total white o total black. Inoltre, per l’originale leva dalla forma plastica, Gattoni mette a disposizione otto nuance opache: oltre al bianco matt e al nero matt, è proposta anche in arancione, rosso porpora, blu pastello, rosso, verde e tortora.

Il bordo sottile di NoLIta

Il lavabo NoLIta by Kerasan è caratterizzato da un bordo sottilissimo e un effetto porcellana, specie nelle finiture matt. Accanto al bianco e al grigio Pantone 2021, Kerasan propone lavabi e sanitari coordinati in verde muschio, bruno, nocciola, ferro, borgogna e nero, tutti con finish opaco e nella più tradizionale ceramica smaltata lucida bianca. Il lavabo NoLIta è disponibile in tre misure (50, 60 e 70×45 centimetri) per installazione a muro o da appoggio, e in una capiente versione ovale (60×40 centimetri).

Revolution in bagno

Sdr presenta il nuovo catalogo dedicato alle collezioni di sanitari, alle vasche e ai lavabi in solid surface. Quattro i protagonisti: Revolution, la collezione di sanitari in ceramica, vasche e lavabi in solid surface; Solido ed Enigma, il programma di mobili su misura e piatti doccia in solid surface; la rubinetteria in acciaio inox King.19.

Niente ristagni con Proshower System

Proshower System è l’innovativo sistema brevettato da Progress Profiles che permette all’acqua di defluire correttamente senza ristagni. Il sistema è composto da diversi elementi, tra cui il pannello Proshower Panel Linear che garantisce la perfetta pendenza dopo la posa del rivestimento ceramico. Il reticolo centimetrico sul pannello, inoltre, facilita il taglio assicurando la massima precisione per ogni esigenza. Nel kit di posa vi sono poi la membrana impermeabilizzante Profoil e una canalina di raccolta, a scelta tra Proshower Base Drain in acciaio inox o Proshower Base Drain Eco in polipropilene, dotate di scarico con sifone orientabile a 360 gradi e flange di testa removibili. Il sifone sotto la griglia è facilmente ispezionabile e pulibile. Per una maggiore personalizzazione del piatto doccia, sono disponibili cinque griglie di finitura in acciaio inox oppure è possibile piastrellare la griglia con lo stesso rivestimento del pavimento.

Ceramica Cielo extralarge

Plinio di Ceramica Cielo è il lavabo extra-large disegnato da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, da oggi disponibile anche nei colori della nuova palette Le Acque di Cielo. Disponibile in tre dimensioni (85×46, 115×46 e 140x46x16 centimetri) è supportato da una struttura dal design leggero in metallo o in pregiato legno massello, con piano o largo cassetto in legno, entrambi declinabili in otto cromie per il laccato e quattro finiture rovere per l’essenza.