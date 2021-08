Rivestimenti in ceramica per il bagno: 20 proposte per ambienti da favola

La ceramica è il materiale più utilizzato per rivestire pavimenti e pareti in bagno. Facile da pulire e resistente nel tempo, la ceramica offre oggi numerose soluzioni decorative e di formato, per incontrare qualsiasi esigenza estetica e progettuale. Ecco 20 proposte di piastrelle e rivestimenti ceramici per il bagno per creare ambienti da favola.

Wallpaper ceramici di Wide&Style Mini

Wide&Style Mini recupera l’esperienza di Abk nei wallpaper ceramici in grande lastra puntando sul formato 60×120 centimetri, facile da gestire anche negli spazi più piccoli. Disponibile in una palette di dieci tinte unite e otto pattern decorativi, Wide&Style Mini reinventa l’ambiente bagno con esiti ogni volta unici ed espressivi.

Superfici sobrie con Ascot Everytile

La collezione Open Air di Ascot Everytile si distingue per le superfici sobrie ispirate al mondo dei cementi e della pietra. Dotata di un ricco apparato di mosaici e decori per parete, la serie si colora di nuove sfumature e riflessi, come Arrow Cold e Arrow Warm, che richiamano ora le tinte del mare ora quelle di un cielo al tramonto, o Secret Warm e Secret Cold che si ispirano alle più recenti tendenze jungle del mondo interior.

I marmi più pregiati Élite Blustyle

Élite Blustyle sceglie il fascino intramontabile dei marmi più pregiati, reinterpretati con estremo realismo, per realizzare pavimenti in gres eleganti e moderni. La collezione ripropone sei tipologie di marmi – Calacatta, Statuario, Onice Royal, Pietra Grey, Dark Brown e Fior di Bosco – nello spessore tradizionale da 10 millimetri, nei formati 60×120, 60×60 e 30×60 centimetri. Le lastre sono disponibili due finiture: Natural, caratterizzata dall’effetto seta tipico dei marmi levigati, e Glossy che ripropone il tipico aspetto dei pavimenti marmorei levigati.

I luminosi cromatismi di Caesar

Le quarziti alpine sono reinterpretate dalle superfici in gres Quartz Essence di Caesar. Ciascuno a modo suo, i cinque colori catturano i cromatismi della quarzite naturale: Flake con la sua luminosità, Nest con avvolgenti tonalità sabbia, Rocky chiaro e articolato, Burnt dal suadente punto di grigio. Infine, Wild arricchisce le colorazioni della pietra con accenti caldi e bruniti. Un programma innovativo di fondi mette a disposizione innumerevoli soluzioni, dalle pose più semplici ai caratteristici layout multiformato.

Arabesque Silk di Tonalite

L’elemento ceramico prende ispirazione dai rivestimenti provenzali per Arabesque Silk di Tonalite. Una soluzione retrò per i design contemporanei, disponibile in 12 colori lucidi e impreziosita dalla finitura gold e silver.

I dettagli del marmo nel gres Marazzi

Il nuovo gres MystoneTravertino di Marazzi riproduce con precisione dettagli e imperfezioni del marmo grazie alla stampa digitale Sublime Sync, che assicura l’incastro tra grafica e struttura. Disponibile in tre colori (Classico, Navona e Silver) e due finiture – una naturale più morbida e calda, una lucida e raffinata – la proposta si declina in quattro diversi formati: 90×180, 60×120,60×60 e 30×60 centimetri.

Ceramiche Keope effetto legno

Design e naturalità nell’effetto legno con la collezione Lineo di Ceramiche Keope per pavimenti e rivestimenti originali e innovativi. L’ampia gamma di scelte stilistiche soddisfano le più diverse esigenze, mentre il decoro Row allarga il campo d’azione con una composizione di suggestione decò.

Colore nell’Atelier

Atelier, la collezione in gres porcellanato di Casalgrande Padana, mette al centro il tema del colore, presentando otto differenti proposte ispirate alla natura. Nell’ambiente bagno, il benessere e il relax sono accompagnati dai cromatismi leggeri Brume e Fiordaliso, che ben si sposano con l’elemento dell’acqua. Disponibile nei formati 75,5×151 centimetri e sottomultipli.

Maxiformato con Cotto d’Este

La capacità innovativa di Cotto d’Este reinterpreta la carta da parati in ceramica nell’esclusiva collezione Wonderwall, realizzata in Kerlite, il gres porcellanato laminato ultrasottile e maxiformato. Le grandi lastre sottili (3,5 millimetri) diventano tele bianche in cui proiettare pattern e suggestioni. E con i quattro nuovi soggetti (Zen, Dream, Jungle, e Frame) Wonderwall amplia ora la proposta alle ultime tendenze nel mondo della decorazione.

Cinque colori di Ragno

Strutture tridimensionali e superfici superlucide concave e convesse, si alternano sulle pareti animandole. La collezione Gleeze di Ragno si declina in una palette di cinque colori (Bianco, Beige, Turchese, Giada e Grigio) e tre formati differenti (10×10, 5×15 e 7,5×20 centimetri), modulari e con bordi dritti, per soluzioni di posa sempre nuove.

Estetica morbida per Ceramica del Conca

L’austerità delle superfici ispirate alle pavimentazioni cementizie industriali viene addolcita da un’estetica morbida grazie alle nuove proposte colore della collezione Timeline di Ceramica del Conca. Alle tonalità grigio, bianco, greige e taupe si aggiungono nuove varianti cromatiche, il nuovo mosaico Blind che rievoca i tendaggi a tapparella e il pattern Botanical che va ad affiancarsi al Seventy-nine, che ricorda un mix tra un tappeto e un wallpaper.

La mossa grafica di Supergres

Colovers di Supergres reinterpreta l’aspetto artigianale della resina e dà vita a superfici morbide e profonde attraverso una grafica mossa e irregolare, arricchita da materie lustrate che disegnano zone lucide e zone più opache. La palette cromatica spazia da toni neutri a toni più intensi e vibranti, per arrivare al White e Black.

Un Hub per Naxos

Tonalità decise, talvolta audaci, sono protagoniste assolute di Hub, la nuova collezione firmata Naxos, che si caratterizza per grafiche lineari, segni puliti, spesso asimmetrici, e soggetti floreali stilizzati. Il mood intensamente decorativo si apprezza nei contrasti materici e nelle superfici satinate, sottolineate da graniglie perlate o a effetto zuccherino.

Toni delicati sulla Via Maestra

I quattro colori studiati per Via Maestra di Panaria Ceramica raccontano una esplorazione di toni delicati, in sintonia con le stimolazioni estetiche offerte dalla natura: Percorsi, che si ispira alla purezza del bianco, Tragitti, per una scelta sulle cromie del beige, Cammini, con tonalità grigio chiare e Paesaggi, in cui il grigio diventa più intenso. Completano il tutto i decori che, nella versione più espressiva, riproducono foglie rifinite con effetto dorato o argenteo, per impreziosire le pareti degli ambienti più sofisticati.

L’aspetto primordiale di Kronos

Le Reverse di Kronos nasce dallo studio dell’elemento naturale con l’obiettivo di scoprire la duplice anima della pietra. Il suo aspetto primordiale, antico e consumato dallo scorrere del tempo, si rispecchia nella superficie Antique. Il suo lato più intimo e nascosto, svelato dal taglio della lastra, rivela un’attitudine di sobria eleganza, portando alla creazione della superficie Elegance.

Terra cruda per Italgraniti

Terre di Italgraniti interpreta la vera essenza della terra cruda e, attraverso una selezione cromatica di pigmenti naturali e una qualità tattile morbida e materica, imprime sulle superfici l’imperfezione di forme e volumi propri dell’argilla. Le tre superfici tridimensionali, nei colori Cotto e Bianco, riflettono sulle pareti trame irregolari e un ritmo materico che rievoca la qualità artigianale dei mattoni fatti a mano.

Parete a tutto Volume

Se la parete è una pagina bianca, Volume, la nuova collezione di listelli tridimensionali formato 10×40 centimetri, disegnata da Storagemilano per Ceramica Bardelli, diventa decoro. Da solo o in abbinamento ad altri pezzi, è capace di trasformare qualsiasi superficie in una parete dal forte carattere scenografico. La finitura extra lucida crea incredibili effetti scenici amplificati dalle vibrazioni della luce.

Effetto metal da WideGres by Coem

Le piastrelle di grande formato WideGres by Coem si arricchiscono del nuovo formato 120×280 centimetri. Le lastre sono disponibili con effetto cemento, granito, marmo e nella versione Reverso. Di grande impatto il rivestimento per pareti Metal Groove, nei colori Ivory, Grey e Graphite.

Decoratori Bassanesi con nuove geometrie

Una nuova geometria di piani orizzontali e verticali riesce a farsi morbida come tessuto, dando forma a trame raffinate. Tradizione sartoriale e modernità si intrecciano nell’ innovativa collezione Tartan disegnata da Sebastian Herkner per Decoratori Bassanesi. Disponibile in cinque colori: White, Grey, Water, Black e Rust. 20.

Rivestimenti in bicottura di Dom Design Lab

Nata come proposta in gres porcellanato, Majestic Evo di Dom Design Lab integra ora superfici marmoree con la nuova linea di rivestimenti in bicottura tradizionale. Una collezione che fa della versatilità estetica il suo punto di forza grazie anche a decorazioni inedite, con motivi foliage, intrecci geometrici, linee e forme di ispirazione déco, decori a rilievo come scolpiti nel materiale.