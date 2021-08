Nuove finiture in vero legno per il box doccia Viva di Duscholux

Duscholux presenta le nuove finiture in vero legno per il box doccia Viva. Il legno degli inserti viene installato nella parte più alta del telaio ed è disponibile in tre diversi colori, per essere più facilmente abbinabile agli altri elementi della sala da bagno: noce, quercia e quercia bianca.

Disponibile sia nella versione con porte scorrevoli sia in quella con porta ad anta, il box doccia Viva è fornito di serie con l’innovativo trattamento per vetro Duscholux CareTec Pro, garantito 5 anni, che con le sue proprietà antibatteriche permette infine di pulire il box doccia con un semplice panno in microfibra, senza l’impiego di detergenti.

Oltre alle finiture legno, il profilo superiore nella versione scorrevole è personalizzare anche con finiture su richiesta, come quelle Panelle, carte da parati, resine o gres porcellanato.

La versione scorrevole è disponibile nelle classiche finiture in argento satinato, platinum e nella nuova finitura black matt. Molte colorazioni disponibili anche per la configurazione con anta a pendolo, tra cui spicca la finitura inox.

La pratica chiusura magnetica in alluminio è estremamente sottile e la funzione Soft-Close rende l’apertura e la chiusura particolarmente delicate.

Dimensioni:

– larghezza massima della porta scorrevole fino a 120cm

– larghezza massima della porta ad anta 100cm

– altezza fino a 250cm

– spessore vetro 8mm

A richiesta anche porte per bagno turco.