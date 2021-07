La sfida bollente dei prezzi. Dopo la sberla del covid, per la distribuzione arriva un altro ostacolo da superare: materiali con costi che si impennano e che, a volte, risultano introvabili. Era inevitabile che il nuovo numero di YouTrade affrontasse con un lungo e approfondito servizio le strategie adottate dai protagonisti della filiera dell’edilizia, con analisi e interviste.



Le imprese si trovano nella tenaglia di una forte ripartenza, accesa anche dall’effetto superbonus, e la difficoltà nella gestione del magazzino ma, per fortuna, qualche spiraglio c’è: un articolo tutto da leggere. Sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, inoltre, trovano spazio anche tanti altri argomenti di attualità, come il ritorno del Salone del Mobile a Milano, l’andamento del mercato immobiliare, i trend che segneranno i cantieri.

Ma il periodico leader nel mondo della distribuzione si focalizza anche su argomenti specifici. Per esempio, una fotografia del settore della ventilazione meccanica controllata per il mercato della distribuzione. E, inoltre, la rivista presenta tre speciali approfondimenti dedicati al mercato del drenaggio, in forte sviluppo, alle innovative soluzioni per controsoffitti e alle nuove proposte per bagno e arredobagno.

Infine, accanto alle rubriche, alle notizie sulle imprese e sul mondo della distribuzione di materiali per edilizia, YouTrade dedica anche spazio a un argomento centrale nei suoi Quaderni Tecnici: la sostenibilità. Un elemento che non è solo marketing, ma che ormai è ineludibile per chi commercia o produce materiali per le costruzioni. Non perdere il nuovo numero di YouTrade: abbonati ora!