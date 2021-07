Stefano Donato (Mapei) nel direttivo di Assorestauro

Stefano Donato, Restoration Line Specialist della linea Prodotti per il Risanamento degli edifici di Mapei, è stato nominato membro del Consiglio Direttivo di Assorestauro per il biennio 2021-2023. La nomina è avvenuta nel corso dell’annuale assemblea dell’Associazione italiana che riunisce l’eccellenza Made in Italy della filiera del restauro conservativo. Laureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano, Donato ha maturato diversi anni di esperienza all’interno del settore ricoprendo vari ruoli sia nell’ambito della progettazione sia all’interno delle imprese, oltre che nella produzione di materiali edili. In Mapei dal 2015, la rappresenta presso Assorestauro, seguendo attivamente diversi progetti in ambito nazionale e internazionale.

«Ringrazio Assorestauro per la fiducia e per avermi dato la possibilità di contribuire alla crescita di questa primaria associazione che svolge un ruolo importantissimo nella promozione della filiera della conservazione, nella sua accezione più ampia, in Italia e all’estero. Lavorerò perché possa confermare il suo ruolo di punto di riferimento per le istituzioni, i ministeri e gli organi preposti alla tutela dei Beni Culturali e dello Sviluppo Economico» è il commento di Donato.

Mapei ha partecipato attivamente a molte delle attività intraprese dall’Associazione sia in ambito nazionale che internazionale. All’estero, in particolare, ha collaborato insieme ad Assorestauro con l’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane) e con il Mise (ministero dello Sviluppo Economico) mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito diagnostico e tecnico in alcuni dei più importanti interventi come il Progetto Redi, a Cuba, per la realizzazione di un Centro di Formazione per il Restauro e il Design e il risanamento e il restauro conservativo della Moschea Sheik Suleyman Mescide a Istanbul, in Turchia. Ha partecipato, inoltre, a diversi Saloni Internazionali del Restauro, come quelli tenutesi a Istanbul e a Mosca, e al workshop a Isfahan, in Iran.