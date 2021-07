Speciale Multipoint: intervista a Silla

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Le norme hanno imposto soltanto un breve periodo di chiusura durante il primo lockdown. Successivamente i nostri punti vendita hanno sempre potuto rispettare una regolare apertura. L’affluenza dei clienti privati ha però visto dei rallentamenti nei periodi di zona rossa. Nonostante i decreti consentissero di recarsi presso i negozi, molte persone hanno infatti preferito ridurre gli spostamenti. Sono però aumentate le spedizioni delle merci a casa, soprattutto nel primo periodo della pandemia. Dal punto di vista dell’organizzazione interna, il principale cambiamento riguarda l’adozione di tutte le misure igienico-sanitarie previste dalla normativa e l’aver privilegiato l’incontro della clientela privata su appuntamento.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Nel corso del 2020 abbiamo portato avanti l’ampliamento di uno dei nostri più importanti punti vendita, quello di Ferrara, che si è concluso all’inizio del 2021. Il negozio di Ferrara, infatti, ha ampliato la propria offerta in merito a vernici e pitture, diventando un vero e proprio centro colore, riorganizzando al contempo tutto il reparto ferramenta e le altre aree del negozio. In cantiere abbiamo anche altri importanti interventi, tra cui la ristrutturazione completa del punto vendita di Imola. Abbiamo inoltre avviato campagne di comunicazione in partnership con alcuni dei nostri fornitori nei settori ceramiche e serramenti.

Come si è chiuso il 2020?

Fortunatamente il 2020 si è concluso in maniera più positiva rispetto alle scoraggianti aspettative del primo periodo.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

La partenza dell’anno ha superato le aspettative in positivo. Percepiamo molto movimento nel mercato che si traduce in un gran numero di preventivi e di richieste, anche riconducibili agli incentivi fiscali. In contemporanea, riscontriamo l’aumento di problematiche e complessità per la situazione di mercato, che si riflettono in continui aumenti sulle materie prime e nella carenza di alcuni materiali, soprattutto isolanti, legnami, Pvc e tutto ciò che è correlato a questi materiali.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Nel prossimo futuro sicuramente le agevolazioni fiscali, istituite sotto i diversi bonus edilizi, incentiveranno molte persone a fare o anticipare interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia. Riteniamo dunque che molti lavori saranno trainati da questo. Occorre però valutare quanto il mercato sia «drogato» da questi fattori e fare un’attenta pianificazione nel caso in cui si arrivi a una brusca frenata una volta che terminerà il periodo per beneficiare degli incentivi.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

I nostri punti vendita sono collocati in territori diversi, dove differenti sono anche la domanda e la tipologia di clientela. Questo comporta la scelta di diversificare alcune linee di prodotto a seconda della zona, e a non poter gestire ogni aspetto in modo centralizzato. Stiamo anche lavorando a una tipologia di codifica che consenta a tutti i nostri punti vendita di gestire i prodotti in modo più efficiente.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

La varietà del nostro assortimento, accompagnata dalla qualità dei prodotti forniti e dal rapporto con la nostra clientela, che ci consente di offrire sempre un servizio personalizzato.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

I punti vendita Silla si trovano principalmente nel ferrarese e in Romagna, ma abbiamo anche un punto vendita in Veneto, a Rovigo, e uno nel modenese, a Finale Emilia. L’acquisizione di nuovi punti vendita è una prospettiva alla quale rimaniamo sempre aperti.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Verso la fine del 2020 Silla è entrata a far parte di Coesi, società consortile a responsabilità limitata, con sede a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Silla offre ai clienti la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Il tema della sostenibilità è caro all’azienda e stiamo moltiplicando le iniziative per continuare questo percorso in maniera sempre più solida. Per questo ci siamo attrezzati con prodotti certificati Cam, selezioniamo i nostri fornitori tra quelli in possesso di certificazioni ambientali e stiamo puntando sempre più su soluzioni all’avanguardia rispettose dell’ambiente.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La tipologia di cliente che incide maggiormente sul fatturato è quella delle imprese edili, che rappresenta circa il 60% della nostra clientela. Il rimanente 40% è costituito dalla clientela privata.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Nel prevendita Silla offre un servizio di consulenza personalizzato. Dal singolo acquisto fino a intere ristrutturazioni, il nostro personale è sempre disponibile per consigliare il cliente nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze. I nostri showroom inoltre possiedono un programma per la realizzazione di rendering 3D che viene utilizzato proprio in fase di prevendita, per dare al cliente un’idea realistica degli ambienti che si appresta a realizzare. Nel post vendita il personale rimane a disposizione per consigli sull’installazione e la manutenzione, nonché per necessità in caso di reso e sostituzione prodotti.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

La pressione della Gdo si può avvertire per determinate fasce di prodotto, mentre è meno presente nelle categorie di prodotti altamente professionali e di elevata qualità, sulle quali la nostra azienda si concentra. Ci posizioniamo quindi su una fascia di mercato differente, rivolgendoci a una clientela in cerca di prodotti con caratteristiche superiori, non standardizzati, articoli su misura e assistenza in fase di progettazione e di acquisto.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

A nostro avviso l’e-commerce non è un concorrente da temere, ma neanche da cavalcare necessariamente. Occorre seguire la strategia di marketing più in linea con la propria organizzazione e con il proprio business.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Riteniamo fondamentale un’importante presenza sui canali digitali, per permettere alla clientela di entrare in contatto con noi e di farsi un’idea chiara della nostra azienda prima di far visita ai negozi. Una comunicazione costante attraverso il sito web e i social network permette inoltre di mantenere l’interazione con i clienti che desiderano rimanere aggiornati sulle nostre iniziative. Proprio per rispondere allesigenze di una distribuzione sempre più omnicanale, stiamo completamente ristrutturando il nostro sito web per renderlo più interattivo e orientato all’inbound marketing, creando contenuti di valore ed esperienze su misura per i clienti.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Nell’ottica di sfruttare economie di scala, stiamo strutturando una logistica più centralizzata sui magazzini di Correggio (Ferrara) e Lugo (Ravenna).

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Nel corso del 2021 partiranno importanti campagne di comunicazione in collaborazione con alcuni dei nostri principali fornitori. Stiamo inoltre rifacendo completamente il nostro sito web.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Sì, i nostri dipendenti partecipano a corsi di formazione online. Abbiamo anche in programma l’avvio di corsi professionali per i nostri clienti, per i quali sarà però necessaria la presenza in aula.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: S.I.L.L.A. SAS di A. Mattei & C

• Sito internet: www.silla.it

• Email: info@silla.it

• Sede legale: Via Seminario, 2 – 44042 Corporeno (Ferrara)

• Numero punti vendita materiali edili: 14

• Numero showroom: 15

• Anno di fondazione: 1965

• Titolare: Federico Mattei

• Responsabile ufficio acquisti: Federico Mattei

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coesi

• Categorie di prodotti trattate: materiali edili, ferramenta, vernici e cartongesso, pavimenti e rivestimenti, serramenti, arredo bagno e sanitari, case e strutture in legno