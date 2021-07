Speciale Facciate: Europrofil KlimaCover, arriva il make-up per i climatizzatori

L’idea può far risparmiare parecchio, ma il vero merito è un altro: migliorare significativamente l’aspetto di buona parte delle città italiane. Come? Con una delle proposte di Europrofil. L’idea è semplice: ricoprire in modo facile e rapido gli orribili climatizzatori che rovinano le facciate di tanti edifici.

Il compressore posto all’esterno, su balconi, terrazzi, o peggio ancora appeso alla superficie sostenuto da zanche di metallo, è un danno estetico evidente. Ma posizionare i compressori in facciata, con la ventola bene in vista, dove stanno per 365 giorni l’anno, contribuisce non solo a rovinare l’aspetto di un edificio, ma anche a ridurne il valore. Questo aspetto è ancora più importante per edifici nei centri storici, oppure in località di villeggiatura.

L’idea di Europrofil si chiama, quindi, KlimaCover. Il nome sintetizza la funzione. Si tratta di un kit di copertura per le unità esterne dei climatizzatori, realizzato in alluminio preverniciato, ideale per i rifacimenti delle facciate, attività che fiorisce grazie ai bonus fiscali.

La copertura di KlimaCover proposta è resistente, ma leggera. Inoltre, è anche facile e veloce da installare. Naturalmente, è anche progettata per garantire la ventilazione ed è riciclabile al 100%.

La copertura per i condizionatori è disponibile in due modelli: Classic e Glam. Il primo ha un design lineare, con tanti listelli posti in orizzontale. Il secondo, invece, sceglie una trama di design. Sono proposti in due differenti misure 860 x 680 x 440 millimetri e 960 x 820 x 520 millimetri. Secondo i modelli, i contenitori sono disponibili in colorazione bianca, alluminio o corten.

La soluzione proposta da Europrofil presenta una serie di vantaggi: la facilità di installazione, che può essere eseguita anche da singoli privati. Inoltre, accanto all’economicità rispetto a un intervento sulla facciata, KlimaCover vanta anche la possibilità di essere adattato al 95% dei motori e di migliorare sensibilmente l’impatto estetico dell’edificio. Secondo i calcoli dell’azienda, il mercato potenziale di questo tipo di prodotto è vasto, con circa 300 mila climatizzatori installati ogni anno.

La vendita del prodotto è partita molto bene in tutta Italia, grazie a una strategia di comunicazione e presentazione tipica della Gdo e del canale Diy, con contenitori espositori e didattica.

Europrofil affonda le sue origini nel 1975; oggi lavora i metalli in due sedi produttive, a Lamezia Terme e Massa Lombarda, producendo canne fumarie certificate in acciaio e lattoneria edile. Europrofil vanta un’organizzazione commerciale che copre l’intero territorio nazionale, e si appresta ad ampliare gli orizzonti commerciali puntando all’Europa.