Speciale Cartongesso: vani nascosti con Eclisse Syntesis Areo, il telaio a effetto filomuro totale

Versatile e adatto per integrarsi sia nelle pareti in muratura sia in quelle in cartongesso, il telaio Syntesis Areo è il nuovo prodotto pensato da Eclisse per chiudere e nascondere cabine armadio, scarpiere, ripostigli, nicchie e sottoscala attrezzati.

Una soluzione di design a effetto filo muro totale che, grazie alle numerose configurazioni, aperture e dimensioni, offre la massima flessibilità.

Il telaio è completamente personalizzabile ed è disponibile sia in dimensioni standard che su misura, con differenti modalità di apertura, per risolvere qualsiasi esigenza di spazio e funzione.

Le aperture laterali (anta singola e doppia) sono proposte con riquadratura a quattro lati, in caso di aperture sospese, oppure a tre lati in caso di aperture a filo pavimento. La soglia è rifinita in modo tale da assicurare un perimetro della struttura pulito e minimale. I profili del telaio sono disegnati per integrarsi perfettamente nella parete e al contempo scongiurare il rischio di crepe, mentre i sistemi di apertura, quali cerniere e pistoni idraulici, sono collaudati per garantire solidità e affidabilità dei meccanismi nel tempo.

La nuova linea di sportelli filomuro è stata concepita per offrire un prodotto funzionale e di design, garantendo una perfetta continuità tra anta e parete. Pensati per un pratico uso quotidiano, presentano comode aperture push-pull completamente invisibili.

Per un risultato finale all’insegna della massima omogeneità, il pannello dell’anta può essere pitturato e rifinito come la parete oppure ricoperto con carta da parati.

Eclisse Syntesis Areo completa la gamma di chiusure filo muro insieme a Eclisse Syntesis Tech, botola filo muro pensata per occultare i vani contenitivi di servizio.

Dimensioni e aperture Syntesis Areo

La soluzione di Eclisse Syntesis Areo è proposta in diverse dimensioni e tipologie di apertura:

– anta singola con traverso dritto o inclinato (su tre oppure quattro lati) con dimensioni L 300 650 e H 300 2700,

– anta doppia (su tre oppure quattro lati) con dimensioni L 300+300 650+650 e H

300+300 2700+2700,

– anta a ribalta verso l’alto o verso il basso (su 4 lati) con dimensioni L 300 1800 e H 300 650.

Sono possibili anche realizzazioni su misura con intervalli ogni 10 millimetri in larghezza e altezza.