Sistema a cappotto: Colorificio Paulin aderisce a Cortexa

Colorificio Paulin aderisce a Cortexa, il progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il sistema di isolamento a cappotto.

Specializzato nel settore delle vernici per l’edilizia dal 1949, Colorificio Paulin da oltre vent’anni propone sistemi a cappotto per l’isolamento della facciata secondo i requisiti di qualità previsti da Cortexa. Inoltre offre supporto tecnico a tutti gli attori della filiera e corsi di formazione, anche per l’ottenimento della certificazione delle competenze dell’installatore di sistemi a cappotto.

Colorificio Paulin si somma agli ingressi di Sikkens, Soprema, Anfit e Mapei avvenuti nei primi mesi del 2021. «I prestigiosi ingressi in Cortexa di aziende chiave per il sistema a cappotto rafforzano il posizionamento di Cortexa come riferimento italiano per il sistema di isolamento a cappotto di qualità», afferma il presidente Andris Pavan. «L’entrata di Colorificio Paulin accresce inoltre il livello di rappresentatività di Cortexa nel mercato di riferimento, oltre che la capacità di diffondere, mediante la partecipazione attiva delle figure aziendali alle attività di Cortexa, le migliori pratiche e conoscenze legate alla cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità. Questo percorso è frutto dello scambio continuo di buone pratiche tra i diversi membri del progetto associativo, valore che sta alla base delle azioni di Cortexa sin dalla sua nascita».