Plastica Vomano: dopo il nuovo showroom LivingMade, puntiamo all’outdoor

Con un nuovo showroom completamente ristrutturato e inaugurato a inizio maggio, Plastica Vomano si conferma un punto di riferimento per l’edilizia nel territorio della provincia di Teramo.

Partner del Gruppo Made dal 2019 e del network italiano di showroom LivingMade, la rivendita fondata da Ercole Fulminis e oggi guidata dal figlio Massimiliano e dalla moglie Doriana Scipione, è specializzata oltre che nella vendita di materiale edile, ferramenta, materiale idrotermosanitario e finiture, anche nella lavorazione di elementi strutturali in legno e realizzazione di case in legno, pure con formula chiavi in mano. Completano l’offerta un’ampia gamma di servizi, dai rilievi in cantiere all’assistenza per la progettazione, dal rendering 3d al montaggio.

YouTrade ha incontrato la titolare, Doriana Scipione, per scoprire la nuova sala mostra e i prossimi progetti dell’azienda.

Domanda. Nonostante la pandemia, l’ultimo anno per Plastica Vomano è stato ricco di novità. Come avete affrontato il 2020?

Risposta. A parte un iniziale momento di sconforto in occasione della chiusura del primo lockdown, il 2020 è stato un anno di grande riflessione. Ci siamo confrontati con i nostri collaboratori e abbiamo approfittato del momento per rimettere insieme le idee e fare alcuni investimenti che avevamo già in cantiere. Proprio alla fine del 2020 abbiamo dato il via a due progetti importanti per l’azienda e oggi ne stiamo raccogliendo i frutti.

D. Di quali iniziative si tratta?

R. Il primo investimento è stato la ristrutturazione del nostro showroom, in collaborazione con il Gruppo Made. L’altro ha riguardato l’acquisto di un robot di taglio Hundegger per la lavorazione del legno lamellare, che avvieremo a breve. Plastica Vomano, infatti, oltre a lavorare nel settore delle finiture e dell’edilizia, si occupa anche di costruzione di case in legno e realizzazione di tetti, tettoie, gazebi.

D. In che modo avete gestito il primo lockdown?

R. Non ci siamo mai fermati realmente, anche quando siamo stati costretti a chiudere. L’amministrazione ha continuato a seguire i clienti in smart working e ci siamo attrezzati per effettuare le consegne tramite corrieri.

D. E come sta andando il 2021?

R. Bene, ma con un andamento molto più tranquillo rispetto alle previsioni legate al superbonus. Almeno nella nostra provincia finora il boom non c’è stato. Abbiamo tantissime richieste di preventivo, c’è gente molto interessata, ma la bolla economica non è ancora arrivata. La aspettiamo e siamo pronti a gestirla.

D. Quanti collaboratori avete in azienda?

R. Plastica Vomano è dislocata su due punti vendita nei comuni di Basciano e Notaresco, in provincia di Teramo. L’azienda occupa circa 20 persone con un’età media di 40 anni. Con i collaboratori c’è un bel confronto da cui derivano sempre spunti molto positivi.

D. La vostra rivendita aderisce al Gruppo Made. Quanto è importante oggi far parte di una aggregazione commerciale e quali vantaggi vi offre il network?

R. Siamo entrati nel Gruppo Made nel 2019. In questi due anni abbiamo capito l’importanza di confrontarci con un gruppo nazionale e con altre realtà presenti in tutta Italia. Spesso ci confrontiamo con le altre rivendite su tematiche di comune interesse o problemi similari, e questo è molto importante. Inoltre il Gruppo offre una buona assistenza a livello di servizi, dalla proposta di nuovi fornitori all’assicurazione del credito, dalla formazione aziendale alla consulenza commerciale.

D. Quali servizi gradite di più?

R. Sicuramente la proposta dei fornitori. Spesso ci capita di entrare in un mercato nuovo e i consigli del Gruppo Made sono sempre ben accetti.

D. Per la nuova sala mostra avete adottato il format LivingMade, entrando nel network di showroom di Gruppo Made per le finiture. Perché?

R. Abbiamo apprezzato molto il concept alla base del format Living-Made: lo showroom non è solo un luogo in cui si espongono i materiali di finitura, ma anche uno spazio da vivere, in cui i clienti devono essere liberi di entrare, muoversi e apprezzare cose belle.

D. Quali sono i principali prodotti che esponete nello showroom?

R. Tutte le finiture per interni, dai rubinetti alle ceramiche, dagli infissi ai box doccia, oltre a qualche complemento d’arredo.

D. E i principali marchi che trattate?

R. Gessi, 3M, Frattini per la rubinetteria, Caesar, Fap, Sant’Agostino, DeMaio per le ceramiche, Rexa Berloni, DisegnoBagno, Galassia per i mobili da bagno, Garbelotto, Meg e Unilim per il parquet. Cerchiamo di mixare prodotti di fascia medio-alta ad altri di fascia un po’ più bassa, per offrire una scelta a 360 gradi.

D. Quali sono i principali clienti dello showroom?

R. Gli utenti finali e i progettisti, in una proporzione di 60 a 40, e ovviamente le imprese di costruzioni.

D. Quali sono gli elementi della vostra azienda che attirano di più l’utente finale?

R. Da sempre il nostro punto di forza è il servizio al cliente. Inoltre, Plastica Vomano è molto radicata sul territorio ed è ampiamente conosciuta. I nostri venditori sono professionisti molto esperti, quindi difficilmente il cliente esce insoddisfatto. Ogni esigenza viene sicuramente ascoltata, assecondata e soddisfatta.

D. Quali sono state le principali tappe della storia aziendale?

R. Plastica Vomano è sul territorio da oltre 40 anni. L’azienda è stata fondata da mio suocero, Ercole Fulminis, imprenditore molto conosciuto e lungimirante. Il primo punto vendita si occupava inizialmente di vendita di tubi in cemento. Negli anni la gamma dei prodotti offerti è aumentata e mio marito è entrato in azienda al fianco del padre. Il passaggio generazionale, graduale e all’insegna del continuo confronto, ha rappresentato la chiave di svolta per la crescita e l’innovazione della Plastica Vomano.

D. Quali sono le richieste principali dei clienti del magazzino edile?

R. Per quanto riguarda il magazzino le richieste riguardano prevalentemente prodotti ad alta tecnologia. Cerchiamo di essere sempre al passo con le novità e abbiamo un responsabile acquisti del magazzino edile particolarmente preparato. Teniamo molto alla formazione dei dipendenti, e tutte le volte che Gruppo Made o i fornitori ci propongono

dei corsi di formazione, siamo sempre disponibili a partecipare. Oggi i clienti vengono in magazzino anche solo per avere consulenza, perché sanno di trovare personale preparato.

D. Le esigenze delle imprese sono cambiate nel tempo?

R. Sì, sono cambiate molto, soprattutto dopo il terremoto. È cambiato anche il modo di costruire. Oggi i prodotti edili altamente tecnologici sono fondamentali, come la consulenza che si dà al cliente.

D. Parlando sempre del magazzino, quali sono gli ambiti di prodotto più interessanti attualmente?

R. Quelli legati al superbonus, cioè isolamento e cappotto.

D. Trattate anche impiantistica?

R. Sì, tutti gli impianti, idraulici, elettrici e termici.

D. Offrite anche un servizio di consulenza progettuale?

R. Sì, soprattutto per quanto riguarda il settore legno. Realizzando case e tetti in legno, offriamo anche un servizio di progettazione con consulenti esterni e personale interno. Invece, in showroom offriamo il servizio di rendering 3d delle ambientazioni.

D. Avete sperimentato l’e-commerce?

R. Abbiamo sperimentato alcuni portali di vendita online e siamo rimasti particolarmente colpiti in maniera positiva.

D. Come siete organizzati con la logistica?

R. Abbiamo nostri mezzi e addetti alla logistica che preparano le spedizioni e, avendo due vasti magazzini, abbiamo sempre a disposizione una vasta gamma di prodotti in pronta consegna. L’impresa edile che la mattina viene a caricare, deve poter trovare tutto quello che le serve per affrontare la giornata. Abbiamo sempre mantenuto questa filosofia. Ovviamente le grosse forniture vengono gestite su commissione.

D. Qual è il vostro prossimo progetto?

R. Stiamo già iniziando a ideare la prossima iniziativa, anche se al momento è solo nelle nostre menti. Valutando la nostra offerta, abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente il settore outdoor. Stiamo dunque pensando di dedicare maggiore spazio all’arredo giardini e terrazzi, alle piscine esterne e tutto ciò che compone questo comparto.