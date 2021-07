Nuovi spazi per Ceramiche Keope

Ceramiche Keope ha inaugurato l’ampliamento della sua area espositiva riservata alle proposte per esterni che si concretizza nel nuovo Outdoor Pavillion progettato dall’architetto Pierluigi Molteni presso l’headquarters di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia.

In questi anni, Keope ha costruito la sua posizione strategica nella produzione di rivestimenti per l’outdoor e, grazie alla notevole varietà di gamma, è in grado di soddisfare anche l’indoor residenziale e commerciale con abbinamenti di materiali ed effetti diversi per ambienti interni ed esterni. Al centro di questa nuova visione, simbolo delle collezioni per outdoor esposte all’interno del nuovo padiglione è il sistema K2: soluzioni in gres porcellanato dallo spessore di 20 millimetri che introducono una prospettiva progettuale garantendo continuità tra interni ed esterni. Le collezioni per esterni con spessore 2 centimetri, assieme alle soluzioni con spessore 1 centimetro, sono perfettamente abbinabili alle proposte per interni di Keope. Dall’effetto pietra con differenti intensità di stonalizzazione, ai materiali di evocazione industrial fino al legno più caldo, le serie dalla connotazione in&out rispondono alle esigenze dell’architettura moderna proponendo nuovi spunti creativi.

Il nuovo spazio architettonico si aggiunge allo showroom già presente all’interno della sede, al fine di valorizzare l’offerta per l’outdoor con un allestimento caratterizzato da un linguaggio contemporaneo e coerente. Si presenta con un giardino botanico, frutto del progetto dell’architetto Liliana Leonardi, dove la componente verde conduce il visitatore attraverso una promenade emozionale fatta di scorci e prospettive che valorizzano la produzione e pongono l’accento anche sul benessere e la sostenibilità.

«Gli importanti investimenti che stiamo sostenendo, quelli per il nuovo padiglione dedicato all’outdoor ma anche la costruzione della nuova sede prevista per il prossimo biennio, ci permetteranno di seguire in maniera ancora più performante il costante aumento della domanda di prodotto», spiega Paolo Cesana, direttore marketing Ceramiche Keope. «L’obiettivo della costruzione della nuova area espositiva è non solo quello di sancire il nostro ruolo di leader nelle proposte per l’outdoor ma anche quello di avere uno spazio di incontro per progettisti e architetti in modo che possano apprezzare la versatilità e le infinite possibilità applicative della nostra ricca produzione».

Ceramiche Keope è un’azienda del Gruppo Concorde che studia, progetta e produce in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. La sua storia, iniziata nel 1995 a Casalgrande (Reggio Emilia), l’ha portata a essere presente oggi con i suoi prodotti in più di 80 Paesi, con una produzione annua di oltre 5 milioni di metri quadrati. I prodotti Ceramiche Keope non emettono sostanze organiche, non alimentano allergie e si puliscono con semplicità. La qualità e la bellezza ottenute sono il frutto di investimenti in tecnologia e di un fortissimo impegno volto a sviluppare una produzione dalle alte performance. Il gres porcellanato, inoltre, non teme alterazioni ed aggressioni come gli urti, le abrasioni, il fuoco, il gelo, l’umidità, il peso, il clima e conserva nel tempo il colore e l’aspetto del primo giorno.