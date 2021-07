Miscelatori hansgrohe Vivenis: una cascata di acqua nel lavabo

La nuova gamma di miscelatori hansgrohe Vivenis permette di godere di una piacevole cascata di acqua direttamente nel lavabo, grazie all’elegante forma della bocca ricurva del miscelatore che dà continuità al getto d’acqua.

L’innovativo aeratore con tecnologia AirPower arricchisce l’acqua in uscita con aria. Questo getto a cascata crea gocce d’acqua delicate e corpose. Inoltre, la tecnologia EcoSmart assicura il vantaggio di un consumo ridotto a 5 litri d’acqua al minuto.

L’accostamento della maniglia con la bocca estremamente ampia, ma piatta, enfatizza la semplicità del miscelatore.

I miscelatori hansgrohe Vivenis sono disponibili in tre finiture: cromo, nero opaco e bianco opaco. Inoltre, sono in commercio anche diverse versioni di miscelatori con differenti altezze per il lavabo, così come per la vasca, il bidet e la doccia.