Lumia, la nuova pensilina in vetro continua di Logli Massimo Saint-Gobain

Logli Massimo Saint-Gobain presenta Lumia, sistema avanzato per coperture a sbalzo in vetro. Diversi i plus della nuova soluzione a completamento della gamma esistente:

• dimensioni: Lumia è molto più strutturata, per resistere a carichi eccezionali ed accogliere anche vetro 10+10 con uno sbalzo fino a di 1,5 metri;

• installazione in linea: oltre ad installazioni stand-alone, Lumia è progettata per soluzioni in linea di grandi lunghezze, con più profili e più lastre affiancate. In questi casi, eventuali rischi legati agli effetti delle dilatazioni termiche dei profili possono essere risolti tramite giunti comprimibili, opzionali, appositamente sviluppati;

• sicurezza: sistema progettato per sovraccarichi verticali di 400 kg/m2 e testato ad oltre 1000 kg/m2 presso il Politecnico di Milano. Inoltre, dotato di dispositivi di sicurezza originali per aumentare la resistenza allo sfilamento delle lastre, una volta installate (opzionale, richiede lavorazione sul vetro);

• illuminazione funzionale dell’area sottostante: la versione “Luce” è caratterizzata da un’apposita cover per l’installazione del Led e ottimizzata per evitare abbagliamento ed effetti estetici degradanti sul muro di supporto.

Queste caratteristiche, insieme alla possibilità di un’installazione continua su grandi lunghezze, rende questo prodotto una copertura dal design moderno, sicura e confortevole.