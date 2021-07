Garda One, la nuova balaustra in vetro e alluminio di Aluvetro 

Garda One è la nuova balaustra in vetro e alluminio di Aluvetro progettato per il montaggio in cantiere dal lato interno con fissaggio sopra pavimento.

La posa è semplificata grazie allo sviluppo del sistema innovativo che rende possibile assemblare questa balaustra in sicurezza su tutti balconi: elemento caratterizzante è dato infatti dal serraggio delle pinze e dalla regolazione da effettuare solamente dal lato interno, a vantaggio dei tempi realizzativi.

I profili vengono forniti di serie con finitura argento anodizzato 20 micron (adatti quindi a garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva urbana o marina) e sono rivestiti con pellicola protettiva antigraffio da rimuovere a cantiere ultimato, poiché non necessitano di carter ulteriore per la finitura estetica .

Su richiesta possono essere forniti profili con finitura personalizzata a scelta tra la gamma di colori Ral oppure con particolari effetti materici.

Il sistema balaustra può essere completato con corrimano in alluminio in varie finiture, nelle versioni Mini, Round e Square.

Inoltre Garda One permette lo scarico dell’acqua grazie all’utilizzo dell’accessorio “GP” da posizionare contestualmente alla posa del profilo stesso.

Ogni parapetto può montare diversi spessori di vetro stratificato, normalmente temprato e indurito, tutti testati per resistere al carico statico (antropico) e all’impatto dinamico, garantendo massima sicurezza. Anche il vetro offre numerose personalizzazioni secondo un’ampia gamma di colori in trasparenza e non, stampa digitale e serigrafie con diversi gradi di copertura, ombreggianti ed in grado di garantire privacy.

Le parti vetrate possono essere protette con trattamento Cleaner che incrementa le caratteristiche idrorepellenti del materiale e limita l’accumulo di calcare sulla superficie, riducendo i tempi di pulizia e manutenzione.

Può anche essere abbinato all’utilizzo di led, da inserire nel profilo, per un effetto particolarmente scenografico.

Garda One resiste a carichi di progetto fino a 200 kg/m (carico stato limite ultimo 300 kg/m)