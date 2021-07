Fulkro, Gavardo: il cartongesso è su misura (con Fassa)

Specializzata nella distribuzione dei sistemi Fassa Bortolo, la rivendita Fulkro di Gavardo, in provincia di Brescia, offre tutto quello che può servire per l’edilizia leggera, nello specifico cartongesso, isolanti, cappotto, colore e rivestimenti. Un mondo di soluzioni Fassa a 360 gradi per clienti professionali, imprese e progettisti che presso la rivendita possono trovare anche servizi di assistenza tecnica e taglio su misura delle lastre.

Ne parliamo con Maurizio Goffi, responsabile del punto vendita.

Domanda. Quali sono i settori più trainanti?

Risposta. Trattiamo tutti i prodotti Fassa, e per i rivestimenti i prodotti in pietra ricostruita Geopietra. Siamo specializzati soprattutto in sistemi a secco, isolamento a cappotto e rivestimenti. Il comparto del colore è stato inserito in un secondo momento, ma ci sta dando parecchie soddisfazioni.

D. Com’è organizzato lo spazio di vendita?

R. L’offerta Fulkro è riservata ai clienti professionali, artigiani, progettisti e imprese. Serviamo anche qualche privato, ma rappresenta una percentuale minima sul totale dei nostri clienti. La maggior parte sono cartongessisti e cappottisti. Non abbiamo uno showroom, lavoriamo solo con il magazzino e il servizio di assistenza tecnica e in cantiere, sempre in partnership con Fassa Bortolo. In magazzino abbiamo anche una parte riservata ai nostri prodotti prefiniti. Oltre ai pannelli grezzi, infatti, una cosa su cui puntiamo molto sono gli accessori di finitura, dai profili in alluminio per il Led alle cornici su misura.

D. Com’è organizzato questo servizio?

R. Abbiamo una macchina per il taglio del cartongesso. Questo servizio è stata un’idea della proprietà come punto di partenza per differenziarci dalla concorrenza. Possiamo realizzare lavorazioni di vario tipo sulle lastre in cartongesso, da tagli su misura ai profili per Led e cornici estetiche. Dal disegno che ci fornisce il cliente, noi procediamo alla realizzazione.

D. Fulkro lavora principalmente nella provincia di Brescia. In questa zona qual è la tipologia di prodotto più richiesto in questo momento?

R. In questo momento il prodotto più richiesto è il cappotto. Il superbonus 110% ha fatto aumentare la domanda, con un incremento nella vendita di prodotti per il cappotto e per l’isolamento termico degli interni.

D. Quindi, ritenete il bonus uno strumento efficace?

R. Sì, anche se abbiamo talmente tanta domanda di materiale che non riusciamo a soddisfare tutte le richieste dei clienti. I tempi di attesa sono molto lunghi, e se prima bastavano pochi giorni per ricevere il materiale, adesso ci vogliono settimane.

D. Come state gestendo questa situazione?

R. Come prima cosa abbiamo deciso di fare più magazzino, ma non basta: reperire la mole di metri quadri di isolamento che ci viene richiesta in questo momento è abbastanza difficile. In ogni caso cerchiamo di avvisare i clienti per far chiudere il prima possibile i preventivi, in modo che possano ordinare il materiale, e avvisare a nostra volta il fornitore per procurarlo.

D. Fulkro ha un rapporto particolare con Fassa Bortolo: perché?

R. Nel 2012, dalla collaborazione tra Fulvio Scalfi, ideatore del brand Geopietra, e Fassa Bortolo è nato Mastrosistema, un innovativo sistema di posa garantito di pietra ricostruita su cappotto. L’anno successivo è nata Fulkro, punto di riferimento per la provincia

di Brescia dei prodotti Fassa e Geopietra.

D. Quali sono i plus che apprezzate in Fassa?

R. Oltre alla qualità dei prodotti, in Fassa Bortolo apprezziamo prima di tutto l’assistenza a supporto dei cantieri e degli studi di progettazione. Quando si tratta di analizzare i requisiti di resistenza al fuoco di pareti in cartongesso o eseguire calcoli termici di un edificio, Fassa Bortolo è sempre accanto a Fulkro per offrire consulenza tecnica e di posa. Una vera e propria partnership.

D. Con l’azienda avete realizzato anche degli eventi di formazione?

R. Nel periodo precovid abbiamo organizzato degli eventi in sede con una ventina di artigiani, a cui sono state mostrate diverse soluzioni specifiche, dal cappotto al colore, e realizzate delle prove in opera per mostrare il risultato finale di alcune applicazioni, cogliendo anche l’occasione per fornire informazioni tecniche a 360 gradi.

D. Durante la pandemia avete fatto anche formazione online?

R. Purtroppo no, ma durante la pandemia abbiamo proposto ai nostri clienti i webinar messi a punto da Fassa.

D. Quali sono i corsi che destano maggiore interesse presso i vostri clienti?

R. Quelli sul colore. Negli ultimi anni l’azienda ha proposto diverse novità dedicate al mondo del colore, perciò c’è stata una partecipazione maggiore durante questi corsi.

D. Quale contributo danno questi incontri tecnici alla crescita dei professionisti e della vostra azienda?

R. Sono molto importanti, anche se resta sempre un po’ difficile coinvolgere i clienti. Bisogna trovare la tempistica giusta: diciamo che il periodo estivo è quasi sempre off limits, il periodo invernale, soprattutto in orario serale, è più indicato. In ogni caso bisogna

sempre mostrare qualche novità.

D. Dal 2013 a oggi come si è evoluta Fulkro?

R. Quando abbiamo iniziato nel 2013 non è stato facile. A parte la crisi che ancora aleggiava nel settore dell’edilizia, in zona c’erano già tanti competitor e creare una nuova realtà che proponesse qualcosa di nuovo era piuttosto difficile. Con l’aiuto di Fassa e dei suoi agenti, che hanno convogliato da noi i clienti del territorio, siamo cresciuti, riuscendo a creare una proposta e un servizio che ci permettesse di fidelizzare i professionisti che si rivolgevano a noi. Oggi Fulkro è una rivendita che punta su prodotti top di gamma e sul servizio, cercando sempre di evolversi con nuove idee. Scegliendo un unico fornitore, abbiamo fatto una scelta unica, dando una forte identità alla nostra attività. Siamo superspecializzati, ma i nostri clienti trovano sempre la soluzione più adatta alle loro esigenze, grazie alle numerose linee di prodotto Fassa.

D. Che tipo di servizi di consulenza offrite ai vostri clienti?

D. In collaborazione con il nostro fornitore offriamo supporto in cantiere, consulenza per la risoluzione di eventuali problematiche o consulenza tecnica sui prodotti. Ricordo il caso di un cliente che doveva realizzare una parete di 6-8 metri di altezza con una protezione al fuoco Rei 120. In quel caso ho dovuto interpellare l’assistenza tecnica Fassa che ha prodotto una relazione dettagliata sui tipi di montante e di lastre da utilizzare, che poi ho presentato al cliente. Tutta questa documentazione mi ha permesso di portare a casa la commessa.

D. Fate anche consegne a domicilio?

R. Sì, facciamo anche consegne a domicilio. Durante il periodo del lockdown le consegne sono aumentate leggermente, in particolare ai privati.

D. Che cosa chiedono più di frequente i privati?

R. Cartongesso per lavori fai da te, colori e decorativi.

D. In che modo trattate il settore del colore?

R. Non avevamo una grande esperienza in questo settore ma con l’aiuto di Fassa Bortolo siamo riusciti a creare ottime sinergie. Abbiamo un tintometro e quando proponiamo la parete in cartongesso, offriamo sempre il pacchetto completo con il colore, cercando di ragionare in ottica di sistema.

D. Quanto incide in percentuale il colore sul totale del fatturato?

R. Circa il 30%.

D. Con il covid avete modificato qualcosa nella vostra attività?

R. A parte l’adeguamento alle normative di sicurezza sanitaria, non è cambiato molto. Siamo andati avanti come sempre.

D. Com’è andato il 2020 rispetto all’anno precedente?

R. Sono mancati due mesi di fatturato, quindi abbiamo chiuso in leggera flessione.

D. Come sta andando il 2021?

R. Siamo molto soddisfatti e stiamo mantenendo il fatturato del 2019, anzi siamo in crescita. Abbiamo già un pacchetto di ordini da consegnare nei prossimi tre mesi.

D. Ci sono novità in serbo nel futuro di Fulkro?

R. Cerchiamo sempre di inserire qualcosa di nuovo. Stiamo lavorando su alcuni progetti, ma al momento non posso anticipare niente. Uno dei prossimi obiettivi sarà sicuramente l’apertura di uno showroom, che ci permetterà di avere un appeal maggiore sul cliente finale.

Le strategie di Fassa Bortolo, tra cappotto sprint e rincari delle materie prime

«Fulkro ha fatto una specifica scelta come rivenditore monomarca», racconta Simone Lorenzi, capo area di Fassa Bortolo per le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Verona, che insieme agli agenti Andrea Filippini e Gabriele Vedovi segue la rivendita bresciana. «Proprio per questo motivo anche l’azienda ha dovuto organizzarsi per offrire un servizio dedicato, mettendo a disposizione non uno, ma entrambi gli agenti presenti sul territorio».

«Per il settore delle costruzioni nella zona si respira un’aria più frizzante», racconta l’agente Filippini, «anche se siamo un po’ sotto pressione per fronteggiare il boom delle richieste che ci arrivano dal mercato». Un incremento generalizzato, che coinvolge non solo Brescia e provincia.

«Nonostante la scarsa reperibilità delle materie prime, dall’inizio dell’anno stiamo assistendo a un incremento generalizzato di richieste su tutte le linee di prodotto, dal sistema di isolamento termico a cappotto al sistema a secco e al colore», spiega Lorenzi. «Per quanto riguarda resine e additivi, Fassa Bortolo si è organizzata giocando d’anticipo e acquistando le materie prime che scarseggiavano sul mercato per non creare disservizi. Per quanto riguarda isolanti e sistemi a secco, la scarsità delle materie prime ci sta coinvolgendo direttamente portando l’azienda a doversi allineare alle dinamiche attuali. Ci sono aumenti continui dei prezzi, con rincari che sono arrivati anche oltre il 50%, e ormai le consegne si aggirano tra le sei e le otto settimane. E i rivenditori, purtroppo, ne sono ben coscienti».

Un bel problema in tempi di superbonus. «Siamo rimasti molto sorpresi: dopo il lockdown il mercato è ripartito in maniera così veloce e dinamica, anche per merito degli incentivi», racconta l’agente Fassa Gabriele Vedovi. «Stiamo lavorando parecchio con i sistemi di isolamento, i rinforzi strutturali, la riqualificazione delle facciate. Ma quando questa bolla si andrà a esaurire, per fare la differenza rispetto alla concorrenza, sarà sempre più importante essere professionali, seri e preparati e offrire prodotti di qualità e assistenza tecnica. Anche per i rivenditori».

«In futuro i rivenditori cercheranno sempre più le aziende in grado di offrire prodotti di qualità, una rete vendita molto preparata, una logistica veloce. Questi sono i temi dei prossimi anni e fortunatamente Fassa è già pronta a soddisfare queste esigenze, grazie a un supporto tecnico di grande esperienza e a una vastissima offerta di sistemi e cicli di applicazione», conclude Lorenzi.