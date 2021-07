Maria Porro presidente del Salone del Mobile

Maria Porro è la nuova presidente del Salone del Mobile Milano. Già presidente di Assarredo, Porro è stata eletta dal Cda di Federlegno Arredo Eventi alla guida della più importante manifestazione di design a livello internazionale. La manager succede a Claudio Luti, che si era dimesso (polemicamente) nell’aprile scorso.

“A lei, insieme ai consiglieri del CdA di Federlegno Arredo Eventi, il compito di dare seguito al percorso di successo di questi cinquantanove anni di storia della manifestazione e di delineare le nuove strategie per rispondere ai grandi cambiamenti di questo momento storico conciliando le esigenze di espositori, pubblico e stakeholder internazionali”, recita la nota stampa.

“La scelta di puntare su una presidente giovane e motivata è frutto di una strategia che mira a consolidare il ruolo guida a livello internazionale della manifestazione in un periodo di grandi cambiamenti”, sottolinea Gianfranco Marinelli presidente Federlegno Arredo Eventi.

“Sono onorata di assumere questo ruolo in un momento cruciale di trasformazione e ringrazio chi mi ha sostenuto sperando di dimostrarmi all’altezza di una manifestazione che annovera una storia di grandi successi. Insieme a tutto il Cda, avremo il compito di accompagnare il Salone, palcoscenico unico e irrinunciabile per il design, verso le sfide future che si declinano in sostenibilità, digitalizzazione, ricerca, innovazione, creatività e inclusione mantenendo altissima la qualità” è il primo commento della neo presidente.