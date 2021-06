VinylPlus 2030: nuovo impegno decennale dell’industria del PVC

In occasione del VinylPlus Sustainability Forum (VSF 2021) di oggi 17 giugno 2021 VinylPlus ha lanciato ufficialmente VinylPlus 2030, il prossimo impegno decennale dell’industria europea del PVC per lo sviluppo sostenibile.

Attraverso VinylPlus, l’industria europea del PVC sta creando un modello di sviluppo sostenibile di lungo periodo per l’intera filiera, migliorando la sostenibilità e la circolarità dei prodotti e il loro contributo a una società sostenibile.

L’impegno copre Europa, UK, Norvegia e Svizzera, rappresenta oltre 200 aziende di produzione di PVC, resina e additivi e di trasformazione e coordina un network di circa 150 riciclatori. VinylPlus ha investito circa 120 milioni di euro in sostenibilità in Europa dal 2000.

«Oggi più che mai, in un contesto di profonde crisi ambientali e climatiche, la collaborazione è fondamentale nella filiera del PVC per accelerare il passaggio a un’Economia Circolare e contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico», ha commentato Myriam Tryjefaczka, portavoce dei trasformatori partner di VinylPlus. «L’impegno VinylPlus 2030 prevede investimenti in progetti tecnici per sviluppare logistica di ritorno e tecnologie di riciclo. Ciò contribuirà all’obiettivo di VinylPlus di raggiungere 1 milione di tonnellate di PVC riciclato all’anno in Europa entro il 2030, in linea con le ambizioni della Circular Plastics Alliance, contribuendo al contempo agli obiettivi del Green deal europeo».

L’impegno VinylPlus 2030 identifica tre percorsi:

– Aumentare la circolarità della filiera del PVC;

– Progredire verso la carbon neutrality e minimizzare la nostra impronta ambientale;

– Costruire alleanze globali e partnership per gli SDGs.

I tre percorsi comprendono dodici principali aree di azione e 39 obiettivi che delineano passi concreti che l’industria europea del PVC deve intraprendere per continuare a migliorare le prestazioni di sostenibilità del PVC.

Insieme al lancio del nuovo programma, il Forum, che ha coinvolto oltre 500 partecipanti da 44 paesi, ha celebrato il completamento del secondo impegno volontario decennale (VinylPlus) e i principali risultati in termini di sostenibilità ed economia circolare conseguiti dall’industria del PVC negli ultimi 20 anni.