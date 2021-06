Speciale multipoint: intervista a Gde

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Sì, ma in maniera meno pesante del previsto. Tutto sommato abbiamo chiuso un discreto 2020.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Abbiamo rinnovato il nostro showroom e dato vita a una nuova divisione, Gde Energia, dedicata alle energie rinnovabili, con particolare focus sul fotovoltaico. Abbiamo inoltre lanciato un progetto importante a livello di marketing che sfrutta canali tradizionali, ma anche e soprattutto quelli digitali.

Come si è chiuso il 2020?

Positivamente, sopra alle aspettative.

Come sta andando invece il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Il 2021 è partito bene, grazie anche agli incentivi del superbonus 110%. Come controparte, ci preoccupano gli aumenti improvvisi e frequenti dei prezzi di materiali fondamentali e la loro scarsa reperibilità.

In generale quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Relativamente positivo nel breve periodo per effetto dei bonus. In prospettiva dipende molto dalle politiche che verranno messe in atto e dall’andamento dell’economia in generale.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

La sfida principale è fronteggiare i concorrenti storici e la grande distribuzione. Per questo, abbiamo in animo di sviluppare ancora di più la nostra visibilità via web e stringere rapporti più stretti con i fornitori principali, anche attraverso azioni di co-marketing, formazione costante del personale e, in alcuni casi, rivolta anche ai clienti.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

La dislocazione geografica, grazie a sei punti vendita che coprono tutti i punti nevralgici di Bologna e provincia. Possiamo anche vantare un alto livello di servizi logistici e di consulenza, una rete vendita esterna coordinata e tre divisioni (noleggio, showroom e fotovoltaico) che affiancano e completano la rivendita edile moderna.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

Bologna e provincia, con uno sguardo alle aree meritevoli di attenzione.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Siamo fondatori e soci del gruppo Deus – Distributori Edili Uniti per lo Sviluppo, una società consortile per azioni che, dal 2004, riunisce consorzi, multipoint e altre aggregazioni nel settore della distribuzione dei materiali edili. L’obiettivo di Deus è di creare valore per le attività dei propri soci, affiliati e anche per i fornitori e clienti, svolgendo un ruolo di interlocutore focale per tutta la filiera distributiva. Intendiamo crescere parallelamente a questa realtà.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Al momento ci siamo limitati a conoscerli e studiarli, con uno sguardo attento al mercato e con la possibilità di attuare sinergie con la filiera e i vari attori coinvolti. Siamo in grado di offrire ai nostri clienti un primo livello di consulenza.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Abbiamo creato Gde Energia proprio per questo: è la divisione rivolta al settore delle rinnovabili e dello sviluppo green, sulla quale stiamo puntando molto, poiché è il futuro dell’edilizia. Inoltre, abbiamo sottoscritto un accordo commerciale con un’azienda che si occupa del ritiro in cantiere dei rifiuti già differenziati per categorie di materiali e del loro smaltimento.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La clientela si compone per l’80% da imprese e per il 20% da privati. Il fatturato maggiore lo fanno le piccole-medie imprese.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Consulenza qualificata nei punti vendita e sopralluoghi in cantiere, trasporto in cantiere con eventuale scarico gru, raccolta rifiuti, assistenza post-vendita, referenza di professionisti selezionati del settore (tecnici, installatori, posatori), formazione ed eventi.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

La Gdo ha un forte impatto su una certa fascia di clientela. Noi abbiamo investito molto sulla qualità dei nostri servizi, elemento su cui la Gdo è invece abbastanza debole.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

L’e-commerce è già presente nella nostra struttura, ma in modo molto limitato. Sarà comunque importante svilupparlo nel prossimo futuro.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Al momento ci stiamo concentrando nel rafforzare i negozi fisici, supportandoli però con cataloghi online consultabili direttamente dal nostro sito. Nel caso del noleggio, sarà possibile anche prenotare le attrezzature tramite whatsapp, sempre a partire dal sito o dai nostri social.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Nuove strutture e ottimizzazione degli spazi.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Stiamo facendo investimenti importanti in ambito marketing, portando avanti un progetto di comunicazione digitale e web in collaborazione con una società esterna. Stiamo implementando i nostri profili social (Facebook, Instagram e Linkedin), stiamo strutturando una newsletter periodica, abbiamo attivato Whatsapp Business per il noleggio. Stiamo inoltre sviluppando il nuovo sito web in chiave innovativa.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Sì, abbiamo coinvolto i nostri collaboratori e i nostri clienti in alcuni webinar selezionati.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: GDE SPA

• Sito internet: www.gruppogde.it

• Email: info@gruppogde.it

• Sede legale: Via della Cooperazione 19 – 40129 Bologna

• Numero punti vendita materiali edili: 6

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 1999

• Titolari: Valerio Lermini, Franco Zezza, Cesare Grigolo

• Responsabile ufficio acquisti: Valerio Lermini

• Fatturato 2020: 11 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Deus

• Categorie di prodotti trattate: laterizio, cemento, cartongesso, isolanti, ferramenta, collanti, premiscelati, legname, membrane, vernici, porte e finestre, pavimenti, rivestimenti

• Marchi: Mapei, Kerakoll, Weber, Wienerberger, Stiferite, Index, Fischer, Roto Frank, Eclisse, Ragno