Speciale Multipoint: intervista a F.lli Pizziolo

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Nel 2020 abbiamo perso un mese di fatturato.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Nessuna novità.

Come si è chiuso il 2020?

Bene, abbiamo chiuso il 2020 con un incremento del 5% sul fatturato del 2019.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Anche il 2021 sta andando bene. Ci aspettiamo un aumento del 10% rispetto al 2020.

In generale, quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Ci sono varie opportunità e tante aspettative, sopratutto per quanto riguarda il superbonus 110%.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

La concorrenza degli altri colleghi che cercano di entrare in nuove zone, aprendo o rilevando nuovi punti vendita.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

La disponibilità delle merci in magazzino in pronta consegna, grazie anche al supporto del nostro gruppo di acquisto, il Game. Siamo anche molto efficienti nel fornire velocemente marchi e prodotti non disponibili subito in magazzino.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

Serviamo bene il trevigiano e il veneziano. Stiamo inoltre valutando di aprire altri punti vendita.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’impresa?

Facciamo già parte del gruppo d’acquisto Game.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

I bonus stanno creando rallentamenti e confusione. Abbiamo messo in atto un servizio di consulenza e siglato degli accordi con alcuni studi tecnici e artigiani del territorio.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Le richieste vanno in questo senso e i produttori sono attenti a promuovere nuovi prodotti da immettere sul mercato. Di conseguenza veniamo coinvolti anche noi e siamo in grado di dare risposte sul tema.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

I nostri principali clienti sono le imprese di costruzione e restauro, di piccola e media dimensione.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Abbiamo personale interno formato per seguire il cliente in sede e in cantiere. Dialoghiamo direttamente con i progettisti per creare un collegamento serio e proficuo per tutti gli attori della filiera interessati in uno specifico intervento.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

La concorrenza della Gdo non è da sottovalutare.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Le tipologie pesanti e voluminose che trattiamo al momento non sono oggetto di commercio online. Solo i prodotti di ferramenta potrebbero interessare questo mercato, ma stiamo valutando con calma questa opportunità.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Valutiamo le richieste e corrispondiamo il più possibile per e-mail con il cliente. Ci confrontiamo internamente per cercare di far venire fisicamente il cliente nei nostri punti vendita.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

No, siamo ben organizzati per dare servizio con consegne a domicilio, ma non gratuitamente come fanno invece altri distributori.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

No, continuiamo come negli scorsi anni.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Sì, il nostro personale interno ha partecipato a numerosi webinar promossi dai produttori. In alcuni casi abbiamo divulgato questi eventi formativi anche ai nostri clienti.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: F.LLI PIZZIOLO SRL

• Sito internet: www.pizziolo.it

• Email: info@pizziolo.it

• Sede legale: Via XI Febbraio 8 – 31055 Quinto di Treviso (Treviso)

• Numero punti vendita materiali edili: 5

• Numero showroom: 2

• Anno di fondazione: 1983

• Titolari: Dario Pizziolo, Lorella Pizziolo, Luciano Pizziolo

• Responsabile ufficio acquisti: Luciano Pizziolo

• Fatturato 2020: 15,56 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Game

• Categorie di prodotti trattate: materiali per edilizia, edilizia specializzata e servizio trasporti