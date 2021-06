Speciale Multipoint: intervista a Eoltre

L’emergenza coronavirus ha impattato sulla vostra attività?

Dopo il traumatico impatto iniziale abbiamo colto l’occasione per cambiamenti e ottimizzazioni aziendali necessarie all’evoluzione del mercato. Per esempio, abbiamo ampliato la gamma dei prodotti, migliorato l’assistenza in cantiere, potenziato la nostra collaborazione interna e corretto i processi aziendali, rendendoli più dinamici.

Nel corso del 2020 ci sono state iniziative particolari?

Abbiamo fatto un restyling degli showroom e di tutti gli spazi espositivi, ampliando le scelte dei prodotti e selezionando maggiormente i nostri partner commerciali. L’intenzione è di collaborare con i fornitori leader di mercato, sia per qualità che per riconoscibilità. Abbiamo inoltre iniziato una campagna comunicativa con servizi sempre più rivolti alle esigenze della clientela.

Come si è chiuso il 2020?

Praticamente abbiamo pareggiato il fatturato dell’anno precedente. Considerando i tre mesi lockdown, durante i quali abbiamo lavorato pochissimo, nella restante parte dell’anno abbiamo incrementato di molto il nostro rendimento.

Come sta andando il 2021 e quali risultati vi aspettate da quest’anno in termini di business?

Molto bene, stiamo mantenendo un trend di crescita del 15-20%. La nostra proiezione è di chiudere il 2021 con un aumento di almeno il 30% rispetto al 2020 e al 2019.

Quali prospettive intravedete per il mercato dell’edilizia nel prossimo futuro?

Siamo fermamente convinti che il servizio sarà la chiave del futuro. Ormai forniamo e posiamo infissi e porte, facciamo forniture e posa di piastrelle e noleggiamo gran parte

delle attrezzature edili. Puntiamo sempre di più al ruolo di general contractor, in collaborazione ai nostri clienti/imprese.

Quali sono le sfide principali che un multipoint delle vostre dimensioni deve affrontare e quali iniziative state mettendo in atto per fronteggiarle?

Stiamo già programmando l’apertura di nuovi punti vendita entro fine anno, con caratteristiche diverse tra loro, per una presenza più capillare, acquisendo nuove professionalità, nuovi servizi e prevedendo un ampliamentodi area.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

La professionalità, l’esperienza e la dinamicità. Sappiamo imparare e correggere, migliorando le nostre conoscenze, applicandole nel modo più idoneo alle evoluzioni del mercato.

Quali zone geografiche servite e in quali territori mirate ad acquisire nuovi punti vendita?

La nostra area è in espansione. Dalla zona storica di Torino Nord e del Canavese, ormai serviamo tutta la provincia di Torino, Valle d’Aosta e sempre più spesso ci spostiamo anche fuori provincia e fuori regione.

Nel prossimo futuro, come valutate possibili sinergie con altri multipoint e/o aggregazioni in termini di fusioni o reti d’imprese?

Non siamo chiusi a sinergie, anzi la nostra collaborazione con il gruppo Coesi è sempre più proficua e ricca di spunti. Diciamo però che il focus si concentra sul miglioramento del nostro potenziale, visto che c’è ancora molto margine di crescita.

Bonus fiscali e superbonus 110% sono i protagonisti del mercato delle costruzioni: come vi siete attrezzati per rispondere alle richieste dei clienti?

Abbiamo creduto fin da subito nel nostro ruolo di general contractor, proponendo la cessione del credito per il superbonus 110%. Puntiamo a chiudere entro l’anno 20 cantieri con questa formula. Abbiamo inoltre inserito le cessioni relative al bonus facciata al 90% e del bonus ristrutturazione al 50%, perché crediamo in un ruolo fattivo per dare maggior servizio alla clientela, sia alle imprese proponendoci come partner affidabile, sia ai privati come referente professionale e serio.

Tra gli altri temi caldi del mondo delle costruzioni c’è quello della sostenibilità: avete messo in atto delle iniziative particolari per dare spazio a questo mercato?

Stiamo già da tempo proponendo materiali ecosostenibili, sia perché il mercato li richiede, sia perché vogliamo essere identificati come fornitori attenti e preparati su tali tematiche. Continuiamo comunque nella ricerca di nuove collaborazioni in merito.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

La nostra clientela si divide per il 70% in imprese edili di vari dimensioni, dall’artigiano alle società per azioni, e per il restante 30% in privati.

Quali servizi pre e/o post vendita offrite ai vostri clienti?

Stiamo sempre di più aumentando i servizi ai nostri clienti: siamo attivi nelle misurazioni, sopralluoghi e collaborazioni con professionisti per consulenze; nel post vendita offriamo controlli, manutenzioni e assicurazioni postume. Continuiamo comunque a cercare sempre nuove vie per garantire il miglior servizio possibile.

Qual è la sensazione in merito alla pressione della Gdo in termini di concorrenza sul vostro business?

Crediamo che le uniche pressioni debbano provenire da noi stessi. La Gdo guarda in una direzione diversa dalla nostra, non possiamo che continuare nella via del servizio e della professionalità.

L’e-commerce è un «concorrente» da temere o cavalcare?

Stiamo cercando di collaborare con un partner commerciale per valutare la fattibilità di un portale e-commerce, anche se al momento si tratta di un progetto di secondo piano rispetto ad altri su cui staimo lavorando.

Negozio digitale e negozio fisico si fondono sempre di più: come state rispondendo alle esigenze di una distribuzione sempre più omnicanale?

Crediamo prima nella maggiore crescita possibile per il negozio fisico. Solo al raggiungimento di traguardi importanti, potrà aprirsi la strada per quello digitale, per il quale stiamo già programmando una crescente integrazione con i canali di vendita tradizionali. Non escludiamo nulla, ma bisogna passare prima da una certa maturazione aziendale.

Sul fronte logistico avete introdotto delle novità?

Il responsabile degli acquisti e della logistica dirige sia le consegne per i nostri clienti sia gli arrivi dai fornitori. Gestisce gli ordini in maniera totalmente centralizzata, coadiuvato da un programma che rende visibile in tempo reale i flussi anche ai responsabili dei punti vendita.

Avete sviluppato nuove iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Stiamo incrementando la presenza sui social e su Google, stiamo investendo nella promozione del nostro brand. Inoltre, stiamo proponendo offerte relative a nuovi prodotti e corsi di formazione rivolti ai clienti, in partnership con i produttori. Genericamente stiamo cercando di legare il nostro marchio al ruolo di esperto del settore edile, a cui affidarsi per le varie esigenze e necessità.

Con il covid la formazione si è spostata online: avete sfruttato gli strumenti a disposizione per attività di aggiornamento professionale, sia in azienda che per i vostri clienti?

Nel periodo lockdown abbiamo da subito usato le varie app per il nostro confronto aziendale. Da lì in poi non abbiamo mai smesso di usarle anche per la formazione e i confronti con i vari fornitori che ci proponevano tali possibilità. Ci ha dato l’occasione di conoscere un nuovo modo per aggiornarci e comunicare.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: MATERIA SRL

• Sito internet: www.eoltredilizia.it

• Email: amministrazione@materia-srl.it

• Sede legale: Via Vialta 4 – 10010 Mercenasco (Torino)

• Numero punti vendita materiali edili: 4

• Numero showroom: 4

• Anno di fondazione: 2019

• Titolare: Omar Mosso

• Responsabile ufficio acquisti: Omar Mosso

• Fatturato 2020: 3,6 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coesi

• Categorie di prodotti trattate: materiale per l’edilizia, isolanti, cartongesso, legname, noleggio attrezzatura, ferramenta, colore, ceramiche, sanitari, rubinetteria, arredobagno, porte, infissi, stufe

• Marchi: Saint-Gobain, Mapei, Kerakoll, Fassa Bortolo, Holcim, Italcementi, Ytong, BMI, Winerberger, Poron, Marazzi Group, Casalgrande Padana, Hatria, GruppoArtesi, Bugnatese, Corà Legnami, Frama, GD Dorigo, Piazzetta, Fisher, U-Power, Diadora Utility