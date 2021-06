Speciale Fissaggio: i prodotti novità dalle aziende

I sistemi di fissaggio hanno assunto sempre maggiore rilevanza in edilizia e rappresentano un fattore imprescindibile della qualità esecutiva, soprattutto in tema di prefabbricazione, ristrutturazione e rigenerazione, anche energetica.

La specializzazione sempre più spinta e le necessità prestazionali, spesso con obbligo di certificazione, hanno fatto uscire i sistemi di fissaggio dall’ambito ristretto dei prodotti da ferramenta, per diventare sistemi integrati ad alta tecnologia.

Ecco alcune delle più recenti novità in tema di sistemi di fissaggio dalle principali aziende del settore.

Resina epossidica fischer FIS EM Plus

fischer FIS EM Plus è la resina epossidica ad alte prestazioni certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60, per azioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2 e per connessioni di barre di armatura post-installate in calcestruzzo, fessurato e non, da C20/25 a C50/60. L’affidabilità e la durata di fischer FIS EM Plus, sono garantite dalla nuova Valutazione Tecnica Europea Eta che conferma una vita utile in esercizio (working life) di almeno 100 anni. La formulazione ottimizzata porta a valori di carico ancora maggiori e può essere utilizzata per riprese di getto a partire da 8 fino a 40 mm di diametro.

Le barre filettate FIS A possono essere inserite a profondità di ancoraggio variabile, in funzione dei carichi di progetto. Con le bussole filettate internamente RG M I sono possibili punti di fissaggio temporanei e rimovibili. FIS EM Plus può essere iniettata all’interno dei fori anche a basse temperature ed è approvata per fori diamantati e riempiti con acqua: offre quindi sicurezza in condizioni estreme. Il prodotto si applica in edilizia civile e industriale per la connessione di nuovi pilastri, travi, solette, scale a strutture in calcestruzzo; per rinforzi, adeguamenti, plinti per isolatori e dissipatori nei ponti; per fissare barriere antirumore e guard-rail, nella carpenteria metallica per l’ancoraggio di piastre in acciaio a pavimento e in quota per collegamento di travi e colonne in acciaio. FIS EM Plus è anche certificata al fuoco R240. www.fischeritalia.it

Elematic Trider, tassello meccanico pesante per materiali forati e pieni

Non conoscere la composizione del muro su cui fissare staffe e supporti è un problema per molti installatori. Per questo Elematic ha creato Trider, il primo tassello meccanico pesante ad alte prestazioni su materiali forati e pieni, ideale per impiantistica elettrica, idrotermosanitaria e carpenteria metallica.

Rispetto agli ancoranti chimici, Trider è un’alternativa rapida, economica e semplice, che non richiede tempi d’attesa, accessori particolari né temperature specifiche per l’installazione. www.itw-italy.com

Ancorante chimico in poliestere Hybrid 3.0 Unifix

In base ai dati e alle caratteristiche presenti sul Benestare Tecnico Europeo (ETA), Hybrid 3.0 di Unifix è uno dei più performanti ancoranti chimici in poliestere presenti sul mercato europeo. Con doppia certificazione Voc A+ e Leed, è ideale per muratura piena, semipiena e forata e per calcestruzzo non fessurato.

La resina poliestere Hybrid 3.0 è destinata a uso artigianale, per posa di serramenti, termoidraulica, carpenteria leggera e fissaggi su materiale edile all’interno degli edifici, ed è adatta per fissaggi asciutti di carichi pesanti e medio pesanti. Riutilizzabile più volte grazie al tappo apposito, ha una speciale formulazione tixotropica (non cola) ideale per ancoraggi a soffitto, ha tempi di indurimento notevolmente ridotti ed è caratterizzata dall’assenza di stirene. www.unifix.it

Seismic Mungo, ancoranti meccanici e chimici con certificazione antisismica

Rischio di perdita di vite umane, compromissione del funzionamento degli edifici e danni materiali: i terremoti causano danni importanti sotto tutti i punti di vista e gli ancoraggi ricoprono un ruolo fondamentale per limitare i pericoli. Per questo Mungo ha sviluppato Seismic, una gamma di ancoranti meccanici e chimici di ultima generazione con certificazione antisismica C1 e C2, in sintonia con le più recenti normative nazionali e internazionali.

Una gamma completa di soluzioni applicative in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, dagli ancoranti meccanici m1t, Msl e Mcs agli ancoranti chimici strutturali pluricertificati in classe C1 e C2. Le nuove resine Mit 700RE (la “forte”), Mit Seismic (la “versatile”) e Hybrid Plus (la “veloce”) hanno tutte formulazioni rispettose dell’ambiente e sono conformi al protocollo Leed per l’edilizia sostenibile. www.mungo.it

Rivettatrici manuali Rivit

Rivit arricchisce la gamma dei suoi utensili con nuovi modelli di rivettatrici manuali, pensati per un’installazione rapida, economica e professionale. RIV99 è una rivettatrice manuale per inserti fino a M12 ideale per creare filetti su lamiera: dotata di tiranti per inserti in alluminio e acciaio da M3 a M12, (inox fino a M10), si propone come la versione più potente della RIV98, che può utilizzare inserti solo fino a M6. Il peso è di 1,4Kg, per garantire la forza necessaria alla posa degli inserti fino a M12. La seconda proposta è la RIV19, rivettatrice manuale per rivetti fino al 6.0 mm (solo alluminio), dotata di 4 testine regolabili per rivetti d. 2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8 e 6.0.

Novità assoluta è RIV15, rivettatrice a pantografo per rivetti fino al 6.0 (solo alluminio): grazie alla sua capacità di contrarsi (passando da una lunghezza di 825 a soli 250mm) può essere utilizzata anche in spazi di difficile accesso, garantendo un lavoro sicuro, facile e di grande professionalità. www.rivit.it