Speciale Fissaggio: la top 10 del settore, strategico per la nuova edilizia off site

Se dovessimo trovare una cartina di tornasole in grado di raccontarci il grado di acidità o basicità del mercato, ovvero se siamo sopra o sotto il valore neutro, se siamo in zona rossa o in zona bianca, uno dei sistemi produttivi certamente in pole position sarebbe il sistema di fissaggio.

È indubbio che il mondo del fissaggio negli ultimi anni abbia assunto sempre maggiore rilevanza: i nuovi sistemi costruttivi, oltre alle nuove modalità di intervento anche nel campo della ristrutturazione e della rigenerazione anche energetica degli edifici e degli alloggi, hanno nei sistemi di fissaggio uno degli elementi distintivi.