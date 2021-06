Sistema FivPav con Klettjet: riscaldamento a pavimento ancora più facile e veloce

FIV presenta Klettjet, il nuovo sistema per la realizzazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento che adotta il sistema di fissaggio rapido a strappo per rendere più semplice e veloce il compito dell’installatore.

Il sistema Klettjet è adatto all’impiego in qualsiasi tipo di edificio, specialmente in presenza di locali con forme irregolari dove è possibile posare i circuiti senza vincoli, rispettando il progetto esecutivo, seguendo le tracce nere della griglia stampata sulla superficie dei pannelli.

Con la semplice pressione del piede, lo speciale nastro avvolto a spirale attorno ai tubi in polietilene reticolato PE-Xc, si aggancia saldamente alla pellicola dei pannelli Klettjet, mantenendo stabilmente in posizione le tubazioni e definendo un nuovo standard per i sistemi radianti annegati a pavimento con pannelli piani.

Il tubo risulterà fissato alla pellicola in tessuto del pannello grazie al nastro per il fissaggio rapido. In caso di modifiche della posa il tubo potrà venire facilmente rimosso e riattaccato.