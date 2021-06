Rosy Graphic Urban: il radiatore diventa una tela black&white con Cordivari Design

Novità 2021 del catalogo Cordivari Design, il radiatore Rosy Graphic Urban prende spunto dalle linee e dalle geometrie delle aree metropolitane viste dall’alto, dando vita ad un gioco compositivo in bianco e nero.

Il motivo grafico, ideato da Mariano Moroni già protagonista della gamma Rosy Graphic, prende forma e si armonizza in base alla dimensione del radiatore d’arredo, che diventa una vera e propria tela grazie a una innovativa tecnica di stampa, indelebile ed ecologica, premiata a livello internazionale.

Nella gamma Rosy Graphic di Cordivari il corpo scaldante è usato come una carta da disegno su cui imprimere immagini che esprimono la fluidità ed il dinamismo della vita contemporanea. Gli spazi si muovono e vivono, tendendo a spingersi quasi oltre la superficie del termoarredo, in un simbolismo fatto di geometrie e suggestioni grafiche.

Disponibile in numerose dimensioni, il prodotto si compone di collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm e corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato da 50×10 mm. Funzionamento: acqua calda.