Nuovi ingressi in Campania per il Gruppo BigMat

Il Gruppo BigMat dà il benvenuto a due nuovi soci in Campania: Edilizia Di Leone e Barbella New Generation.

BigMat Edilizia Di Leone

Edilizia Di Leone da oltre 60 anni è un punto di riferimento per l’edilizia nella provincia di Benevento con due punti vendita: San Lorenzello, con oltre 3.900 mq in totale, e il deposito a Guardia Sanframondi, di quasi 1.000 mq totali, nei quali sono impiegate in totale 12 persone che si occupano di consulenza pre e post-vendita e di progettazione.

L’azienda a conduzione familiare oggi è giunta alla terza generazione: dalla lavorazione di pietra e di marmi negli anni ’60, si è specializzata negli anni ‘80 alla produzione di caminetti, arredo urbano e al restauro, a cui si è affiancata la commercializzazione di materiali per costruire e ristrutturare, di sistemi per l’isolamento termico a cappotto, ma anche di strutture in legno lamellare – grazie alla presenza di una segheria – la termoidraulica e la ferramenta. Un ufficio tecnico qualificato si dedica allo studio, allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti di ristrutturazione e costruzione.

«Abbiamo scelto di affidarci a BigMat, leader della distribuzione dei materiali edili, perché ne apprezziamo e condividiamo la visione di mercato e perché può sostenerci su diversi fronti e offrirci una visibilità importante. Siamo certi che insieme a BigMat sapremo metterci in gioco per affrontare al meglio questa nuova sfida», spiega Angelo Di Leone, uno dei titolari insieme al padre Amedeo e alla sorella Nunzia. «Tra i nostri progetti c’è anche quello di aprire, tra un paio di anni, un showroom di finiture e siamo certi che con Habimat (il brand di BigMat dedicato all’interior design, ndr) riusciremo a realizzare anche questo sogno».

BigMat Barbella New Generation

Nata come tradizionale rivendita di materiali per l’edilizia negli anni ’60, Barbella a Castellammare di Stabia (Napoli) nel primo decennio degli anni 2000 passa nelle mani di una nuova generazione di giovani imprenditori, guidata dal nipote del fondatore Giovanni Barbella, che investe ancora di più nell’interior design: pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetteria, arredobagno, termo arredi, infissi, camini e stufe, marmi; outdoor, piscine, deking e barbecue.

«Ci rivolgiamo a un target medio-alto e fin da subito abbiamo scelto di differenziarci dalla GDO con una selezione di prodotti di altissima qualità che proponiamo ai professionisti dell’edilizia e agli oltre 150 architetti e progettisti con cui collaboriamo», afferma il titolare Giovanni Barbella.

I due negozi a Castellammare di Stabia, la rivendita edile di circa 1.500 mq e lo showroom di altri 1.000 mq, si rivolgono rispettivamente a imprese e artigiani così come ad architetti e privati: un partner unico per la ristrutturazione e l’arredamento degli ambienti, con progetti anche chiavi in mano, grazie a una sinergia tra la consulenza tecnico-edile specializzata e il vasto assortimento di finiture d’interni.

L’entrata nel Gruppo BigMat è stata un passo decisivo per espandere e potenziare il ramo dell’azienda dedicato all’edilizia: «Crediamo che BigMat, in quanto leader del settore della distribuzione edile, possa darci un ulteriore slancio in avanti supportandoci sia nell’aspetto commerciale sia nella formazione; il confronto con altre realtà ci permetterà infatti di crescere ancora di più» sottolinea Giovanni Barbella.

Spirito dinamico e ottimismo nel futuro emergono in BigMat Barbella New Generation che ha in programma nei mesi estivi il trasferimento della rivendita edile in uno spazio da 6mila mq dedicati all’edilizia tradizionale con una sezione ferramenta e un’area colore, ma anche 600 mq dedicati alle finiture e uno spazio per avviare un progetto di e-commerce.