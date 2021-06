Le lastre Vetrite diventano un prodotto fotovoltaico innovativo

Sicis e Glass to Power, spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, esperta nella produzione di nanoparticelle per la realizzazione di pannelli fotovoltaici trasparenti, firmano un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle grandi lastre di vetro Vetrite in prodotto fotovoltaico.

Dopo aver conseguito la certificazione di prodotto, la marcatura CE e lo scale-up Sicis, la ricerca & sviluppo di Vetrite sta ora lavorando all’integrazione delle nanoparticelle. Il risultato è un pannello fotovoltaico decorativo di design Sicis-G2P 100% Made in Italy.

Materiale con qualità estetiche e tecnologiche d’avanguardia, Vetrite ora sarà trasformato in una vera e propria fonte di energia.

La lastra finale, oltre ad essere un prodotto fotovoltaico trasparente, avrà la particolare caratteristica di essere anche decorativo e rispondere così in modo completo alle esigenze architettoniche del momento, differenziandosi al tempo stesso da una vetrata o finestra fotovoltaica trasparente.