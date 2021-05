Il nuovo numero di YouTrade si apre con una notizia che farà di sicuro piacere ai tanti abbonati: torna, e in presenza, il Convegno YouTrade. È il numero 14 ed è programmato per giovedì 14 ottobre a Villa Quaranta, vicino a Verona. Il Convegno YouTrade, che sarà trasmesso anche in streaming, si terrà nell’ambito della terza Fiera del Condominio, evento organizzato da Virginia Gambino Editore e dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. Il periodico leader nel mondo della distribuzione edile anticipa temi e struttura dell’evento.





Accanto a questo annuncio, il nuovo numero della rivista concentra l’attenzione su un aspetto che rischia di fare andare di traverso la ripresa del mercato dell’edilizia: il rincaro record delle materie prime, spesso addirittura introvabili: un problema che accomuna imprese produttrici e distributori, fino a riverberarsi sui cantieri e, naturalmente, sull’utente finale. È una fiammata destinata a esaurirsi? Oppure bisognerà fare i conti a lungo con questo ostacolo imprevisto? Accanto a un’analisi del fenomeno rincari, il giornale riporta le testimonianze di due autorevoli protagonisti del mondo dell’edilizia.

Sulla rivista dedicata alle rivendite di materiali edili, inoltre, è stato dedicato un ampio spazio ai nuovi sistemi costruttivi. Una definizione che, in realtà, comprende un variegato numero di aspetti differenti, dai materiali per il rinforzo strutturale a quelli per l’isolamento, dalle facciate ventilate fino alle costruzioni a secco con il cartongesso. A ognuna di queste categorie il periodico riserva pagine di analisi del mercato, assieme a soluzioni, novità, rassegne di prodotti, case history. Un approfondimento che sarà di sicuro utile per i distributori di materiali che vogliono tenersi aggiornati sulle ultime novità.

Infine, accanto a tanti altri articoli e alle rubriche, da segnalare una nuova proposta: il quaderno tecnico dedicato ai materiali per l’isolamento. Ma ci sarebbe ancora tanto da citare per il nuovo numero di YouTrade. Non perdetelo! Abbonati ora a YouTrade!